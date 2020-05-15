Непродовольственные рынки откроют, а запрет на российские соцсети продлен: новости за 14 мая

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки, президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине, в страну идет ураганный ветер. Подробнее о том, что произошло в четверг, 14 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Украина ослабляет карантин, но продолжает борьбу с коронавирусом. Минздрав сообщил о новой положительной тенденции к снижению заболеваемости. Впервые за сутки в стране количество новых подтвержденных случаев инфицирования было меньше, чем выздоровлений. На данный момент заразились коронавирусом 16847 украинцев, скончались от осложнений 456, выздоровели 4143.

Общее число заразившихся в мире приближается к 4,5 млн, а количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса в мире превысило отметку в 300 тысяч.

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

Кабинет министров Украины разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабления карантина. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения разрешат восстановить полное торговое обслуживание населения.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Украина в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции

Украинская сторона во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Зеркаль возглавила защиту "Нафтогаза" в судах против России

Советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль возглавила защиту компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что соответствующие полномочия Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы "Нафтогаз". Она подчеркнула, что работа над начатыми процессами и арбитражами еще больше усилится.

На Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб майор Андрей Суприган. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

Сообщается, что 30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Суд в США потребовал у Белого дома обнародовать письма по Украине

Федеральный судья Вашингтона Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о приостановке ее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Law and Crime.

Сообщается, что данное решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации.

Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Сообщается, что в ЦИК поступили документы от инициативной группы по выдвижению Лукашенко на пост президента. На данный момент зарегистрировано 16 потенциальных кандидатов, в том числе оппозиционер Олег Гайдукевич (Либерально-демократическая партия).

Трамп допускает, что мог бы разорвать все связи с Китаем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что мог бы разорвать все связи с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX Business.

Отвечая на вопрос, какие меры могут принять Штаты в ответ на возможное скрытие Китаем данных о коронавирусе, Трамп заявил: "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все отношения".

Ураганный ветер и сильные дожди: какие области окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине совершенно испортилась и вместо жары и весенней погоды украинцы получили холодный и дождливый май. Пятница, 15 мая, исключением не станет. В большинстве областей пройдут дожди и ожидается сильный штормовой ветер.

На востоке Украины сухо будет только в Полтаве и Харькове, в остальных областях пройдут дожди, местами сильные. Ожидается штормовой ветер, с порывами. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем воздух прогреется до +16 +20 градусов.