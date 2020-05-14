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Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 15:15
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Решение вступит в силу после опубликования

Кабинет министров Украины разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабления карантина. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня прошло внеочередное заседание Кабмина, на котором внесли изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, позволяющие восстановить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения разрешат восстановить полное торговое обслуживание населения.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, что Львов уже с 15 мая открывает непродовольственные рынки, визовые центры, а также магазины одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу. Кроме того, со следующей недели в городе заработают торговые центры и все поликлиники.

Отметим, ранее был представлен план возобновления работы транспорта. План состоит из трех этапов, на первом из них уже планируется восстановить городские пассажирские перевозки.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украинырыноккарантин
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