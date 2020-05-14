Зеркаль возглавила защиту "Нафтогаза" в судах против России

Фото: Елена Зеркаль (president.gov.ua)

Зеркаль передали часть полномочий Юрия Витренко

Советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль возглавила защиту компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что соответствующие полномочия Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы "Нафтогаз". Она подчеркнула, что работа над начатыми процессами и арбитражами еще больше усилится.

В своем Facebook уточнила, что также будет защищать интересы "Нафтогаза" на международной арене, прежде всего в США, странах-членах и институтах ЕС, и международных организациях.

"Эта деятельность является крайне важной для устойчивого развития не только компании, но и государства в целом, поскольку речь идет о защите энергетической безопасности Украины и долгосрочных целей интеграции Украины в мировой рынок для лучших бизнес-условий", - добавила она.

Отметим, Зеркаль имеет звание чрезвычайного и полномочного посла, имеет -летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах. В 2014-2019 годах в должности замминистра иностранных дел Украины занималась вопросами европейской интеграции, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражам по делам против России.

Напомним, вчера стало известно, что "Нафтогаз Украины" определился со своими представителями на слушаниях в Гааге по делу против России о компенсации захваченных в Крыму активов. С украинской стороны в слушаниях будет принимать участие Елена Зеркаль.

Автор: Иван Петров