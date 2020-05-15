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Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине

Новости » Общество     15.05.2020 - 00:39
Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ подписан вечером 14 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, 14 мая в СНБО сообщили, что проект указа о применении санкций к российским соцсетям передан в Офис президента Украины.

В СНБО уточнили, что этим решением, среди прочего, предусматривается продление запрета в Украине российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что продление санкций решением СНБО сделает бессмысленным принятие парламентского постановления.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВКонтактеуказсоцсети
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