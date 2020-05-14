Суд в США потребовал у Белого дома обнародовать письма по Украине

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации

Федеральный судья Вашингтона Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о приостановке ее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Law and Crime.

Сообщается, что данное решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации.

Ранее администрация американского президента отказалась в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

"Именно документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине", - заявил заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

Напомним, в прошлом году президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Ранее Конгресс США поддержал государственный оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов, 48 - выступили против.

Автор: Валерия Мрачковская