Непродовольчі ринки відкриють, а заборону на російські соцмережі продовжено: новини за 14 травня

Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки, президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні, в країну йде ураганний вітер. Детальніше про те, що сталося в четвер, 14 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Україна послаблює карантин, але продовжує боротьбу з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я повідомило про нову позитивну тенденцію до зниження захворюваності. Вперше за добу в країні кількість нових підтверджених випадків інфікування менше, ніж одужань. У даний момент заразилися коронавірусом 16847 українців, померли від ускладнень 456, одужали 4143.

Загальна кількість хворих наближається до 4,5 млн, а кількість зафіксованих летальних випадків від коронавірусу у світі перевищила позначку в 300 тисяч.

Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки

Кабінет міністрів України дозволив відкрити непродовольчі ринки в рамках ослаблення карантину. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці зміни дозволять відновити повне торгове обслуговування населення.

"Непродовольчі ринки будуть працювати за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набуде чинності після опублікування", - йдеться в повідомленні.

Україна в ТКГ виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції

Українська сторона під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захисту прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Зеркаль очолила захист "Нафтогазу" в судах проти Росії

Радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах та виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що відповідні повноваження Зеркаль отримала в зв'язку з трансформацією організаційної структури Групи "Нафтогаз". Вона підкреслила, що робота над розпочатими процесами і арбітражами ще більше посилиться.

На Донеччині загинув заступник командира 81-ї десантно-штурмової бригади

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув майор Андрій Супріган. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

Повідомляється, що 30-річний військовий був заступником командира 81-ї десантно-штурмової бригади. Він брав участь у бойових діях на Донбасі з початку російської агресії.

Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким продовжив дію застосування санкцій до російських соцмереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Відповідно до указу № 184, в Україні продовжено заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Суд у США зажадав від Білого дому оприлюднити листа щодо України

Федеральний суддя Вашингтона Емі Джексон видала запит з вимогою до адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надати електронну переписку, в якій йшлося про військову допомогу Україні і, зокрема, вказівку президента про припинення її. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Law and Crime.

Повідомляється, що дане рішення було прийнято за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації.

Лукашенко вшосте висувається на пост президента Білорусі

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко вшосте висувається на пост президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Білорусі.

Повідомляється, що в ЦВК надійшли документи від ініціативної групи з висунення Лукашенка на пост президента. На даний момент зареєстровано 16 потенційних кандидатів, у тому числі опозиціонер Олег Гайдукевич (Ліберально-демократична партія).

Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що міг би розірвати всі зв'язки з Китайською Народною Республікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX Business.

Відповідаючи на питання, які заходи можуть ухвалити Штати у відповідь на можливе приховування Китаєм даних про коронавірус, Трамп заявив: "Є багато речей, які ми могли б зробити. Ми могли б розірвати всі відносини".

Ураганний вітер і сильні дощі: які області опиняться в зоні негоди

Погода в Україні зовсім зіпсувалася і замість спеки та весняної погоди українці отримали холодний і дощовий травень. П'ятниця, 15 травня, винятком не стане. У більшості областей пройдуть дощі й очікується сильний штормовий вітер.

На сході України сухо буде тільки в Полтаві та Харкові, в інших областях пройдуть дощі, місцями сильні. Очікується штормовий вітер, з поривами. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, удень повітря прогріється до +16 +20 градусів.