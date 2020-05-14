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Трамп допускает, что мог бы разорвать все связи с Китаем

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 17:50
Трамп допускает, что мог бы разорвать все связи с Китаем
Фото: президенты США и КНР - Дональд Трамп и Си Цзиньпин (flickr)

Случись это, США сэкономили бы 500 млрд долларов, заявил американский президент

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что мог бы разорвать все связи с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX Business.

Сегодня американский президент сделал одно из самых громких заявлений в сторону Китая.

В частности, отвечая на вопрос, какие меры могут принять Штаты в ответ на возможное скрытие Китаем данных о коронавирусе, Трамп заявил: "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все отношения".

Администрация президента США обдумывает несколько путей возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая.

"Теперь, если бы вы это сделали, что бы случилось? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы разорвали все отношения", - добавил Трамп.

Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. На днях Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях вируса, которые проводят американские организации.

Официальный Пекин отвергает все обвинения. Несколько дней назад посол КНР в Берлине Ву Кен заявил, что Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что Трамп намерен рассмотреть законопроект о введении санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КитайДональд Трампдипломатические отношенияКоронавирус
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