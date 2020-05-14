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Украина в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции

Новости » Политика     14.05.2020 - 23:49
Украина в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции
Фото: представитель Украины в ТКГ Алексей Резников (facebook com)

Выборы на оккупированном Донбассе смогут состояться исключительно согласно Конституции

Украинская сторона во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Отдельно была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

Ранее сообщалось, что представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.

Кроме того, согласно данным опросов, более 60% украинцев против особого статуса Донбасса.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ДонбассМинскОРДЛОКонтактная группа
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