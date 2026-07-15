У неприфронтовій області заборонили роботу АЗС під час тривоги

В Житомирській області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Сьогодні підписав наказ начальника Житомирської обласної військової адміністрації про заборону роботи автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги", - розповів він.

Бунечко зазначив, що удари російських окупантів по паливній інфраструктурі півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області, "чиє життя та здоров'я є найвищим пріоритетом".

"Саме тому відсьогодні усі автозаправні станції на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припинити роботу та вжити усіх необхідних заходів для евакуації працівників та відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць", - йдеться у заяві глави ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей - їх уже шпиталізували, один з поранених перебуває у тяжкому стані.