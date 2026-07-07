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Захист заправок і поставки бензину: Кабмін підготував відповідь на удари Росії по АЗС

20:16 07.07.2026 Вт
2 хв
Свириденко розказала, чи є дефіцит бензину на тлі атак РФ
aimg Олена Бджола
Захист заправок і поставки бензину: Кабмін підготував відповідь на удари Росії по АЗС Фото: прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко (Getty Images)
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Уряд працює над захистом АЗС та безперебійним постачанням пального у прифронтові регіони. Прийняті важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram.

Кабмін має рішення щодо захисту АЗС

7 липня відбулася координаційна нарада Уряду з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами. Мета заходу - стабільне забезпечення України пальним.

"У пріоритеті - потреби прифронтових громад", - запевнила Свириденко.

Наразі російські удари по АЗС стали викликом для безпеки людей та паливної інфраструктури.

"Необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури", - заявила прем'єрка.

Окремо Кабмін визначив додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що знаходяться під постійними ворожими атаками.

Удари РФ по українських АЗС

Нагадаємо, 6 липня окупанти ударили по АЗС у Запоріжжі: загинули дві людини, ще дев'ять - отримали поранення.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило ноту протесту послу Росії Михайлу Євдокимову. Приводом став черговий удар по автозаправній станції компанії SOCAR на Миколаївщині 5 липня.

3 липня російські окупанти ударили по кількох АЗС у Лубенському районі Полтавської області. Поранена людина.

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Україна АЗС Юлія Свириденко пальне
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