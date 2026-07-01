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WOG переходить на особливий режим в семи областях: як працюватимуть АЗС

22:48 01.07.2026 Ср
2 хв
Заправки закриватимуть уночі, а водіїв просять не залишати авто поруч
aimg Сергій Козачук
WOG переходить на особливий режим в семи областях: як працюватимуть АЗС Фото: WOG змінює правила роботи АЗК (facebook.com/azkWOG)
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Мережа автозаправних комплексів WOG запроваджує особливий режим роботи у кількох регіонах України через безпекову ситуацію. Нові правила почнуть діяти вже з 1 липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку мережі АЗК WOG у Facebook.

Де саме діятимуть обмеження

За інформацією компанії, особливий режим роботи запроваджується на заправках у прифронтових та прикордонних регіонах.

До списку потрапили:

  • Сумська область
  • Чернігівська область
  • Харківська область
  • Запорізька область
  • Дніпропетровська область
  • Херсонська область
  • частина Полтавської області

Які правила вводяться

З початку липня на зазначених заправках починають діяти три ключових обмеження:

  • Нічне закриття - АЗК повністю припиняють роботу в період з 21:00 до 07:00.
  • Світломаскування - у нічний час на станціях вимикатимуть усе зовнішнє освітлення.
  • Пауза під час тривог - під час повітряної тривоги відпуск пального зупиняється. Це стосується і дистанційного сервісу заправки WOG PAY Пальне.

У компанії зазначають, що перевірити актуальний графік роботи конкретної заправки та доступність дистанційних сервісів можна у фірмовому застосунку WOG PRIDE або безпосередньо на сайті компанії.

Крім того, водіїв закликають не залишати автомобілі біля АЗК та не планувати там ночівлю великогабаритного транспорту.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мережа заправних станцій WOG вже ухвалювала екстрені рішення щодо припинення роботи через загрозу безпеці.

Зокрема, WOG терміново зачиняв усі свої АЗК у Києві та Київській області в ніч проти 2 липня через високий ризик масованого ворожого обстрілу. Такий крок у компанії пояснили необхідністю убезпечити персонал та клієнтів станцій.

Крім того, ситуація на ринку пального в Україні залишається динамічною. Попри безпекові виклики та зміну графіків роботи, станом на початок липня ціни на українських АЗС стабілізувалися, хоча розрив у вартості літра бензину та дизеля між різними мережами заправок і надалі сягає близько 5 гривень.

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