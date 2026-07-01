WOG переходить на особливий режим в семи областях: як працюватимуть АЗС

Мережа автозаправних комплексів WOG запроваджує особливий режим роботи у кількох регіонах України через безпекову ситуацію. Нові правила почнуть діяти вже з 1 липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку мережі АЗК WOG у Facebook .

Де саме діятимуть обмеження

За інформацією компанії, особливий режим роботи запроваджується на заправках у прифронтових та прикордонних регіонах.

До списку потрапили:

Сумська область

Чернігівська область

Харківська область

Запорізька область

Дніпропетровська область

Херсонська область

частина Полтавської області

Які правила вводяться

З початку липня на зазначених заправках починають діяти три ключових обмеження:

Нічне закриття - АЗК повністю припиняють роботу в період з 21:00 до 07:00.

- АЗК повністю припиняють роботу в період з 21:00 до 07:00. Світломаскування - у нічний час на станціях вимикатимуть усе зовнішнє освітлення.

- у нічний час на станціях вимикатимуть усе зовнішнє освітлення. Пауза під час тривог - під час повітряної тривоги відпуск пального зупиняється. Це стосується і дистанційного сервісу заправки WOG PAY Пальне.

У компанії зазначають, що перевірити актуальний графік роботи конкретної заправки та доступність дистанційних сервісів можна у фірмовому застосунку WOG PRIDE або безпосередньо на сайті компанії.

Крім того, водіїв закликають не залишати автомобілі біля АЗК та не планувати там ночівлю великогабаритного транспорту.