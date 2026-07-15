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В неприфронтовой области запретили работу АЗС во время тревоги

22:59 15.07.2026 Ср
2 мин
Опасность для жителей области растет из-за обстрелов топливной инфраструктуры
aimg Валерий Ульяненко
В неприфронтовой области запретили работу АЗС во время тревоги Фото: АЗС (Getty Images)
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В Житомирской области запретили работу автозаправочных станций во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Сегодня подписал приказ начальника Житомирской областной военной администрации о запрете работы автозаправочных станций на территории Коростенского района во время воздушной тревоги", - рассказал он.

Бунечко отметил, что удары российских окупантов по топливной инфраструктуре севера Житомирщины свидетельствуют о повышении опасности для жителей области, "чья жизнь и здоровье являются самым высоким приоритетом".

"Именно поэтому с сегодняшнего дня все автозаправочные станции на территории Коростенского района во время воздушной тревоги должны прекратить работу и принять все необходимые меры для эвакуации работников и посетителей в ближайшие укрытия или другие безопасные места", - говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по АЗС в Малинской общине Житомирской области. В результате обстрела пострадали два человека - их уже госпитализировали, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Отметим, с 1 июля 2026 года сеть автозаправочных комплексов WOG перешла на особый режим работы в семи областях Украины из-за угроз безопасности. Он предполагает прекращение работы АЗК в ночное время.

Кроме того, экс-премьер Юлия Свириденко заявляла, что Кабмин работает над защитой АЗС и бесперебойной поставкой топлива в прифронтовые регионы.

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