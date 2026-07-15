В неприфронтовой области запретили работу АЗС во время тревоги

В Житомирской области запретили работу автозаправочных станций во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Сегодня подписал приказ начальника Житомирской областной военной администрации о запрете работы автозаправочных станций на территории Коростенского района во время воздушной тревоги", - рассказал он.

Бунечко отметил, что удары российских окупантов по топливной инфраструктуре севера Житомирщины свидетельствуют о повышении опасности для жителей области, "чья жизнь и здоровье являются самым высоким приоритетом".

"Именно поэтому с сегодняшнего дня все автозаправочные станции на территории Коростенского района во время воздушной тревоги должны прекратить работу и принять все необходимые меры для эвакуации работников и посетителей в ближайшие укрытия или другие безопасные места", - говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по АЗС в Малинской общине Житомирской области. В результате обстрела пострадали два человека - их уже госпитализировали, один из раненых находится в тяжелом состоянии.