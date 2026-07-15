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Росія вдарила по АЗС на Житомирщині, є постраждалі

08:36 15.07.2026 Ср
2 хв
Один із потерпілих перебуває у тяжкому стані
aimg Юлія Капітонова
Росія вдарила по АЗС на Житомирщині, є постраждалі Фото: Росія почала завдавати ударів по АЗС Житомирщини (zhytomyrskaODA)
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Вранці 15 липня російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області.

Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Ворог продовжує тероризувати північні райони області", - попередив Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки росіян на АЗС у Малинській громаді постраждали двоє людей - їх уже шпиталізували.

Міський голова Малина Олександр Ситайло уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

"Медичні працівники надають усю необхідну медичну допомогу та вживають усіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя", - наголосив Ситайло.

Наразі на місці ворожого удару працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

"Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - нагадав Бунечко.

Нагадаємо, що це вже не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня.

У Малині два "шахеди" вдарили по автозаправній станції в одному з житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. Минулося без жертв і постраждалих.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вдарила по заправці у Запоріжжі, внаслідок чого почалася пожежа.

Також ми повідомляли, що велика мережа АЗС WOG оголосила особливий режим роботи у низці областей України.

А в Кабміні нещодавно ухвалили рішення, що захист АЗС у прифронтових областях буде посилено.

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