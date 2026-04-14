Неправильне паркування в Києві дорожчає: коли та як змінюється тариф на евакуацію авто

Мінімальний чек за повернення транспортного засобу зі штрафмайданчика в Києві зросте вже найближчим часом.
Докладніше про нові тарифи приватних перевізників, процедуру вилучення авто та перелік витрат, які чекають на водія-порушника, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), столичні приватні перевізники планують змінити вартість транспортування евакуйованих авто з 15 квітня 2026 року.
Українцям пояснили, що рішення про збільшення вартості своїх послуг ухвалили приватні компанії, які здійснюють транспортування тимчасово затриманих (евакуйованих) транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки в Києві.
Це пов'язано, зокрема, з підвищенням цін (витрат) на пальне.
Зазначається, що зараз послуги з транспортування евакуйованих авто в Києві надають в цілому:
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив, що тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим.
Тобто міська влада його розмір не затверджує. Вартість таких послуг визначають безпосередньо суб'єкти господарювання, які їх надають.
Виходячи з рішення підприємців-операторів евакуації, з 15 квітня мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 гривень.
Крім того, приватні компанії ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації - залежно від ваги транспортного засобу.
Уточнюється, що новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 000 кг (якщо евакуацію виконує Національна поліція України).
Адвокат Юлія Кісілевич у коментарі РБК-Україна повідомила, що тимчасове затримання транспортного засобу - "не просто неприємний інцидент, а чітко регламентована законом процедура (передбачена статтею 265-4 КУпАП), яка є крайнім заходом для забезпечення порядку на дорогах".
Отже, з 15 квітня "неправильне паркування у столиці коштуватиме дорожче".
"Приватні перевізники, які співпрацюють із містом, оголосили про зміну тарифів у зв'язку з подорожчанням пального та експлуатаційних витрат", - зауважила спеціаліст.
Юрист пояснила, що вищезгадане затримання транспортного засобу:
"Під час затримання обов'язково складається акт огляду та тимчасового затримання, а місце розташування авто фіксується у режимі фотозйомки або відеозапису", - розповіла Кісілевич.
Вона додала, що "у разі такої фіксації присутність понятих не вимагається".
Експерт нагадала також, що інспектор з паркування зобов'язаний:
У КМДА уточнили при цьому, що евакуйовані транспортні засоби транспортують і розміщують на спеціальних майданчиках, які належать Національній поліції України.
Евакуація можлива, за словами Кісілевич, у разі порушення правил зупинки та стоянки або паркування.
"Якщо авто суттєво перешкоджає дорожньому руху чи створює загрозу безпеці", - додала вона.
Так, тимчасово затримати транспортний засіб можуть, якщо він:
Тим часом заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень повідомив, що у питанні евакуації "столична інспекція керується принципом пріоритетності випадків" - коли хаотично припарковані автомобілі перешкоджають:
Окремі тимчасові затримання транспортних засобів також можуть здійснюватися з міркувань безпеки - під час проведення міжнародних заходів, подій за участю офіційних делегацій, дипломатів і лідерів іноземних держав, а також за ініціативою уповноважених державних органів.
"Евакуація є винятковим заходом, який застосовують передусім тоді, коли порушення створює суттєву перешкоду для руху або безпеки", - наголосили у КМДА.
Кісілевич розповіла, що повернення авто "здійснюється невідкладно після звернення відповідальної особи" за умови:
"Що передбачено КУпАП і постановою КМУ № 990 від 14 листопада 2018 року", - уточнила фахівець.
У разі пошкодження авто під час транспортування або зберігання збитки, за словами юриста, відшкодовуються за рахунок:
"Враховуючи нові тарифи, загальна "вартість" неправильного паркування у Києві може суттєво вдарити по гаманцю. Тому варто бути уважними до дорожніх знаків і розмітки - це збереже не лише кошти, а й комфорт руху для всіх", - наголосила Кісілевич.
За словами Усова, навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України:
Уточнюється водночас, що у 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування.
"У середньому, на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один піддавався тимчасовому затриманню, тобто евакуації", - додали у КМДА.
Насамкінець водіїв закликали дотримуватися правил дорожнього руху та паркування - щоб уникати евакуації автомобілів.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.