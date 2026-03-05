У Києві змінять вартість паркування: скільки доведеться платити і хто отримає 90% знижки

У Києві оновлять тарифи на паркування, а для платників податків до бюджету столиці хочуть запровадити систему лояльності. Для них місячні абонементи стануть дешевшими майже на 90%, а ціна стартуватиме від 299 гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Головне: Знижка 90%: Місто хоче впровадити безпрецедентні пільги на місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва.

Місто хоче впровадити безпрецедентні пільги на місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва. Ціни на абонементи: Для платників податків вартість становитиме від 299 грн (ІІІ зона) до 1499 грн (весь Київ) на місяць. Пільга діятиме до кінця 2026 року.

Для платників податків вартість становитиме від 299 грн (ІІІ зона) до 1499 грн (весь Київ) на місяць. Пільга діятиме до кінця 2026 року. Цифрова верифікація: Підтвердити статус платника податків можна буде автоматично через застосунок "Київ Цифровий" без жодних паперових довідок.

Підтвердити статус платника податків можна буде автоматично через застосунок "Київ Цифровий" без жодних паперових довідок. Погодинні тарифи: Вартість разового паркування пропонують встановити на рівні 10, 30 та 40 грн/год залежно від зони (ІІІ, ІІ та І відповідно).

Вартість разового паркування пропонують встановити на рівні 10, 30 та 40 грн/год залежно від зони (ІІІ, ІІ та І відповідно). Громадське обговорення: Пропозиції та зауваження до проекту приймаються до 13 березня через портал КМДА або електронну пошту.

Головна новація: паркування майже за безцінь

Київ може стати першим містом в Україні, де запровадять систему "лояльності" для місцевих платників податків. Фізичні особи, які сплачують податки до бюджету столиці, отримають 90% знижку на місячні абонементи.

Скільки коштуватимуть абонементи зі знижкою:

299 грн/міс - лише ІІІ зона (спальні райони);

- лише ІІІ зона (спальні райони); 999 грн/міс - ІІ та ІІІ зони;

- ІІ та ІІІ зони; 1499 грн/міс - весь Київ без обмежень.

Пільгові тарифи планують зафіксувати щонайменше до кінця 2026 року.

Цифрова верифікація через "Київ Цифровий"

Для отримання знижки не доведеться збирати паперові довідки. ІТ-фахівці міста вже розробляють автоматичний механізм верифікації платника податків безпосередньо у застосунку "Київ Цифровий".

Система сама перевірятиме статус користувача та підтягуватиме пільгову ціну при купівлі абонемента.

Оновлені погодинні тарифи

Водночас для тих, хто не користується абонементами, вартість погодинного паркування на майданчиках "Київтранспарксервіс" пропонують оновити:

І зона (центр): 40 грн/год;

40 грн/год; ІІ зона (прицентрова): 30 грн/год;

30 грн/год; ІІІ зона (решта міста): 10 грн/год.

Як долучитися до обговорення: проект перебуває на стадії громадського обговорення до 13 березня. Кияни можуть залишити свої зауваження на порталі КМДА або надіслати на пошту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.