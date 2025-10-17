ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн

П'ятниця 17 жовтня 2025 10:04
UA EN RU
Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн Мешканці Києва можуть знайти вільні місця на парковках у режимі реального часу (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Перевірити наявність вільних місць на парковках для транспортних засобів мешканці столиці можуть "у кілька кліків" - за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як знайти вільні місця на парковках Києва

У КМДА розповіли, що знайти місце для парковки транспортного засобу мешканці столиці можуть за допомогою застосунку "Київ Цифровий".

Сервіс перевірки вільних паркомісць:

  • діє в розділі "Погодинне паркування";
  • відображає заповненість парковок у режимі реального часу.

"Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:

  • зелений - вільно понад 70% місць;
  • жовтий - вільно 40–70%;
  • червоний - залишилися останні місця;
  • сірий - усі місця зайняті.

Скільки парковок вже підключені до застосунку

Згідно з інформацією КМДА, сьогодні у столиці працює 330 паркувальних майданчиків. Із них 200 - розташовані у першій паркувальній зоні.

"До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами", - розповіли українцям.

Зазначається, що вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

Повідомляється також, що місто поступово розширює покриття:

  • 19 паркувальних майданчиків вже мають 100% охоплення камер;
  • 22 - показують понад 50% місць;
  • 10 - показують понад 30% місць;
  • на 32 майданчиках - поки що працює часткове покриття (до 30%).

"Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто", - пояснили у КМДА.

Насамкінець у Департаменті закликали водіїв:

  • дотримуватися правил стоянки;
  • ділитися відгуками про користування сервісом у застосунку (що допоможе зробити Київ ще зручнішим).

Нагадаємо, "Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.

Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Раніше ми розповідали, що у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася Мапа доступності об'єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар'єрності міських закладів

Крім того, у Києві запустили "Квартирний облік" онлайн, корисний для містян і ВПО.

Читайте також про правила паркування, про які водіям не можна забувати, й де саме залишати транспортний засіб категорично заборонено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Автомобільний рух Поради водіям Додаток Застосунок Водіння
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить