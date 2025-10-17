Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн
Перевірити наявність вільних місць на парковках для транспортних засобів мешканці столиці можуть "у кілька кліків" - за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як знайти вільні місця на парковках Києва
У КМДА розповіли, що знайти місце для парковки транспортного засобу мешканці столиці можуть за допомогою застосунку "Київ Цифровий".
Сервіс перевірки вільних паркомісць:
- діє в розділі "Погодинне паркування";
- відображає заповненість парковок у режимі реального часу.
"Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:
- зелений - вільно понад 70% місць;
- жовтий - вільно 40–70%;
- червоний - залишилися останні місця;
- сірий - усі місця зайняті.
Скільки парковок вже підключені до застосунку
Згідно з інформацією КМДА, сьогодні у столиці працює 330 паркувальних майданчиків. Із них 200 - розташовані у першій паркувальній зоні.
"До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами", - розповіли українцям.
Зазначається, що вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.
Повідомляється також, що місто поступово розширює покриття:
- 19 паркувальних майданчиків вже мають 100% охоплення камер;
- 22 - показують понад 50% місць;
- 10 - показують понад 30% місць;
- на 32 майданчиках - поки що працює часткове покриття (до 30%).
"Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто", - пояснили у КМДА.
Насамкінець у Департаменті закликали водіїв:
- дотримуватися правил стоянки;
- ділитися відгуками про користування сервісом у застосунку (що допоможе зробити Київ ще зручнішим).
Нагадаємо, "Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.
Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.
Раніше ми розповідали, що у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася Мапа доступності об'єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар'єрності міських закладів
Крім того, у Києві запустили "Квартирний облік" онлайн, корисний для містян і ВПО.
Читайте також про правила паркування, про які водіям не можна забувати, й де саме залишати транспортний засіб категорично заборонено.