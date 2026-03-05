ua en ru
В Україні змінили правила паркування: хто з водіїв отримав спецмісця та як їх впізнати

14:21 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи заберуть місця у людей з інвалідністю на користь нової "пільгової категорії"?
aimg Василина Копитко
В Україні змінили правила паркування: хто з водіїв отримав спецмісця та як їх впізнати Власники парковок відтепер мають відповідно промаркувати спецмісця (фото ілюстративне: Freepik)

5 березня набув чинності закон, який запроваджує обов'язкові паркомісця для водіїв з дітьми до 3 років. Відтепер власники паркінгів мають переглянути розмітку та виділити додаткові зони для батьків з малечею.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті Верховної Ради.

Читайте також: У Києві змінять вартість паркування: скільки доведеться платити і хто отримає 90% знижки

Головне:

  • Нова квота: Відтепер на кожній парковці має бути не менше 5% місць для батьків із дітьми (але мінімум одне).
  • Для кого: Пільга діє для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років та мають відповідний знак на авто.
  • Загальна кількість: Разом із місцями для осіб з інвалідністю (10%), пільгова зона тепер має становити не менше 15% від усього паркінгу.
  • Обов'язок бізнесу: Власники ТРЦ та стоянок мають перемаркувати місця згідно з новими правилами.

Деталі нововведення

Прийнятий документ покликаний зробити міський простір безпечнішим для родин. Спеціально відведені місця зазвичай розташовують ближче до входів у будівлі, що спрощує висадку дітей та використання візочків.

Важливо зазначити, що ці місця є додатковими. Тобто місця для осіб з інвалідністю не скорочуються - вони залишаються в обсязі 10%, а до них просто додаються "дитячі" 5%.

Тобто загалом це становитиме не менше 15% від загальної кількості паркомісць, але не менше двох місць - по одному для кожної категорії.

"Нововведення має стати ще одним кроком, частиною великої стратегії з адаптації міського простору до потреб найменш захищених верств населення в умовах воєнного стану", - зазначають чиновники.

Закон також стимулює органи влади та місцевого самоврядування сприяти створенню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.

Читайте також про те, що на початку 2026-го Кабмін схвалив законопроект, який надає право водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, мати такі ж переваги, що надаються особам з інвалідністю.

Раніше ми писали, де ніколи не можна залишати авто під час снігопаду, аби воно не постраждало.

