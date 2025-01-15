Водіям назвали 12 місць, де категорично заборонено паркуватися
Водіям в Україні нагадали про правила паркування транспортних засобів і перелік локацій, на яких зупинка машин є забороненою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Де саме зупинка для водіїв в Україні заборонена
Нагадуючи про правила паркування транспортних засобів, у патрульній поліції згадали про пункт 15.9 правил дорожного руху (ПДР).
Згідно з ним, зупинка в Україні забороняється:
- на залізничних переїздах, трамвайних коліях, естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
- на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них - з обох боків;
- на перехрестях та ближче ніж 10 метрів від краю проїзної частини;
- ближче ніж 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки - з обох боків;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
- у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
- ближче ніж 10 метрів від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо в місці виїзду;
- на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
- поза населеними пунктами - в зоні небезпечних поворотів та на інших ділянках дороги з оглядовістю менш як 100 метрів хоча б в одному напрямку руху;
- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
- ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів;
- на газонах.
"Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте одне одного", - підсумували правоохоронці.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати:
- за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (більш як на 20 кілометрів на годину);
- за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг;
- за порушення правил перевезення вантажів;
- за порушення правил буксирування транспортних засобів;
- за порушення правил зупинки, стоянки;
- за порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах;
- за порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.
Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи випишуть водію штраф за зупинку авто в неналежному місці тривалістю менш як 5 хвилин.
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