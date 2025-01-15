Водіям назвали 12 місць, де категорично заборонено паркуватися

Водіям в Україні нагадали про правила паркування транспортних засобів і перелік локацій, на яких зупинка машин є забороненою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( КУпАП ), громадян можуть покарати:

"Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте одне одного", - підсумували правоохоронці.

Згідно з ним, зупинка в Україні забороняється :

Нагадуючи про правила паркування транспортних засобів, у патрульній поліції згадали про пункт 15.9 правил дорожного руху (ПДР).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи випишуть водію штраф за зупинку авто в неналежному місці тривалістю менш як 5 хвилин.

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