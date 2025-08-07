Паркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуювати
За порушення правил зупинки й стоянки водія в Україні можуть оштрафувати, а транспортний засіб - евакуювати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Вінницької області у Facebook.
Правила паркування, про які водіям не можна забувати
Правоохоронці розповіли, що за порушення правил зупинки й стоянки в Україні передбачена відповідальність. Зокрема й евакуація авто.
З огляду на це водіям нагадали основні правила паркування, які потрібно знати кожному:
- не паркуйся на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 метрів до них (це ускладнює оглядовість і наражає пішоходів на небезпеку);
- не залишай авто на зупинках громадського транспорту або ближче ніж за 30 м до них (це блокує під'їзд автобусів і створює затори);
- не паркуйся на перехрестях та ближче ніж за 10 м до краю перехресної проїзної частини (це порушення, яке може призвести до аварії);
- не став авто на велодоріжках, тротуарах і зелених зонах (це не лише порушення, але й неповага до інших).
У патрульній поліції наголосили також, що місця для осіб з інвалідністю - не для всіх.
"Паркування там дозволене лише водіям із пільговим правом і спеціальним знаком "Водій з інвалідністю", - пояснили правоохоронці.
Крім того, водіям порадили завжди дотримуватись розмітки та дорожніх знаків - саме вони визначають, де паркування дозволене або заборонене.
"Паркуйся відповідально - дотримання простих правил робить рух безпечнішим для всіх", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців
