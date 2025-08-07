Паркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуювати

За порушення правил зупинки й стоянки водія в Україні можуть оштрафувати, а транспортний засіб - евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

Правила паркування, про які водіям не можна забувати

Правоохоронці розповіли, що за порушення правил зупинки й стоянки в Україні передбачена відповідальність. Зокрема й евакуація авто.

З огляду на це водіям нагадали основні правила паркування, які потрібно знати кожному:

не паркуйся на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 метрів до них (це ускладнює оглядовість і наражає пішоходів на небезпеку);

не залишай авто на зупинках громадського транспорту або ближче ніж за 30 м до них (це блокує під'їзд автобусів і створює затори);

не паркуйся на перехрестях та ближче ніж за 10 м до краю перехресної проїзної частини (це порушення, яке може призвести до аварії);

не став авто на велодоріжках, тротуарах і зелених зонах (це не лише порушення, але й неповага до інших).

У патрульній поліції наголосили також, що місця для осіб з інвалідністю - не для всіх.

"Паркування там дозволене лише водіям із пільговим правом і спеціальним знаком "Водій з інвалідністю", - пояснили правоохоронці.

Крім того, водіям порадили завжди дотримуватись розмітки та дорожніх знаків - саме вони визначають, де паркування дозволене або заборонене.

"Паркуйся відповідально - дотримання простих правил робить рух безпечнішим для всіх", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/vinnytsiapolice)