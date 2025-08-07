ua en ru
Паркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуювати

Четвер 07 серпня 2025 15:20
Паркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуювати Щоб ваше авто не евакуювали, потрібно завжди паркуватись за правилами (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

За порушення правил зупинки й стоянки водія в Україні можуть оштрафувати, а транспортний засіб - евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

Правила паркування, про які водіям не можна забувати

Правоохоронці розповіли, що за порушення правил зупинки й стоянки в Україні передбачена відповідальність. Зокрема й евакуація авто.

З огляду на це водіям нагадали основні правила паркування, які потрібно знати кожному:

  • не паркуйся на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 метрів до них (це ускладнює оглядовість і наражає пішоходів на небезпеку);
  • не залишай авто на зупинках громадського транспорту або ближче ніж за 30 м до них (це блокує під'їзд автобусів і створює затори);
  • не паркуйся на перехрестях та ближче ніж за 10 м до краю перехресної проїзної частини (це порушення, яке може призвести до аварії);
  • не став авто на велодоріжках, тротуарах і зелених зонах (це не лише порушення, але й неповага до інших).

У патрульній поліції наголосили також, що місця для осіб з інвалідністю - не для всіх.

"Паркування там дозволене лише водіям із пільговим правом і спеціальним знаком "Водій з інвалідністю", - пояснили правоохоронці.

Крім того, водіям порадили завжди дотримуватись розмітки та дорожніх знаків - саме вони визначають, де паркування дозволене або заборонене.

"Паркуйся відповідально - дотримання простих правил робить рух безпечнішим для всіх", - підсумували у поліції.

Паркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуюватиПаркуєшся абияк? Є 6 причин, чому твоє авто можуть евакуюватиПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/vinnytsiapolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів ухвалив проекти законів щодо користування пільгами, які надаються водіям з інвалідністю, а також збільшення штрафів для громадян, які незаконно займають спеціально відведені для їхнього паркування місця.

Крім того, ми пояснювали, що робити водіям, якщо їхні права не відображаються онлайн (в електронному Кабінеті водія чи в "Дії") - як легко оновити дані без походу в МВС.

Читайте також, кому з водіїв дозволили їздити на сільгосптехніці без "тракторних" прав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Київ Національна поліція ПДР Автомобільний рух Поради водіям Водіння
