Неправильная парковка в Киеве дорожает: когда и как меняется тариф на эвакуацию авто

Главное: Дата изменений : планируется, что новые тарифы начнут действовать с 15 апреля 2026 года.

: планируется, что новые тарифы начнут действовать с 15 апреля 2026 года. Новая цена : минимальная стоимость эвакуации составит 1 680 гривен.

: минимальная стоимость эвакуации составит 1 680 гривен. Причина : повышение цен на топливо и операционные расходы частных компаний.

: повышение цен на топливо и операционные расходы частных компаний. Нюанс: в будущем могут ввести дифференцированную цену - в зависимости от веса авто.

С какого числа стоимость эвакуации в Киеве меняется

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), столичные частные перевозчики планируют изменить стоимость транспортировки эвакуированных авто с 15 апреля 2026 года.

Украинцам объяснили, что решение об увеличении стоимости своих услуг приняли частные компании, которые осуществляют транспортировку временно задержанных (эвакуированных) транспортных средств на специальные площадки или стоянки в Киеве.

Это связано, в частности, с повышением цен (расходов) на топливо.

Отмечается, что сейчас услуги по транспортировке эвакуированных авто в Киеве предоставляют в целом:

14 частных компаний;

коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Сколько придется платить за транспортировку авто

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов сообщил, что тариф на транспортировку эвакуированных авто не является государственно регулируемым.

То есть городские власти его размер не утверждают. Стоимость таких услуг определяют непосредственно субъекты хозяйствования, которые их предоставляют.

Исходя из решения предпринимателей-операторов эвакуации, с 15 апреля минимальная стоимость транспортировки временно задержанного транспортного средства составит 1 680 гривен.

Кроме того, частные компании инициируют разработку механизма, который позволит в ближайшей перспективе ввести дифференцированную стоимость эвакуации - в зависимости от веса транспортного средства.

Уточняется, что новый тариф работы частных операторов будет тождественным размеру платы за транспортировку транспортного средства полной массой до 2 000 кг (если эвакуацию выполняет Национальная полиция Украины).

Что такое временное задержание транспортного средства

Адвокат Юлия Кисилевич в комментарии РБК-Украина сообщила, что временное задержание транспортного средства - "не просто неприятный инцидент, а четко регламентированная законом процедура (предусмотренная статьей 265-4 КУоАП), которая является крайней мерой для обеспечения порядка на дорогах".

Следовательно, с 15 апреля "неправильная парковка в столице будет стоить дороже".

"Частные перевозчики, которые сотрудничают с городом, объявили об изменении тарифов в связи с подорожанием топлива и эксплуатационных расходов", - отметила специалист.

Как осуществляется задержание авто и нужны ли свидетели

Юрист объяснила, что вышеупомянутое задержание транспортного средства:

осуществляется инспектором по парковке - путем доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку с помощью эвакуатора;

допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных законом.

"Во время задержания обязательно составляется акт осмотра и временного задержания, а местоположение авто фиксируется в режиме фотосъемки или видеозаписи", - рассказала Кисилевич.

Она добавила, что "в случае такой фиксации присутствие понятых не требуется".

Эксперт напомнила также, что инспектор по парковке обязан:

безотлагательно сообщить о задержании соответствующие подразделения Национальной полиции - с указанием номера авто, времени и места его хранения;

разместить эту информацию на официальном веб-сайте органа местного самоуправления;

сообщить владельцу или надлежащему пользователю по имеющимся контактным данным.

В КГГА уточнили при этом, что эвакуированные транспортные средства транспортируют и размещают на специальных площадках, которые принадлежат Национальной полиции Украины.

В каких именно случаях авто могут эвакуировать

Эвакуация возможна, по словам Кисилевич, в случае нарушения правил остановки и стоянки или парковки.

"Если авто существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности", - добавила она.

Так, временно задержать транспортное средство могут, если оно:

припарковано в два и более рядов;

размещено в запрещенных местах;

блокирует движение транспорта или пешеходов;

расположено на полосе общественного транспорта или велодорожке;

препятствует работе коммунального транспорта;

нарушает схему парковки.

Между тем заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий сообщил, что в вопросе эвакуации "столичная инспекция руководствуется принципом приоритетности случаев" - когда хаотично припаркованные автомобили препятствуют:

выезду и заезду с придомовых территорий;

движению аварийного транспорта;

движению бригад экстренной медицинской помощи;

движению общественного транспорта (в частности трамваев и троллейбусов).

Отдельные временные задержания транспортных средств также могут осуществляться из соображений безопасности - во время проведения международных мероприятий, событий с участием официальных делегаций, дипломатов и лидеров иностранных государств, а также по инициативе уполномоченных государственных органов.

"Эвакуация является исключительной мерой, которая применяется прежде всего тогда, когда нарушение создает существенное препятствие для движения или безопасности", - подчеркнули в КГГА.

При каких условиях водителю вернут эвакуированное авто

Кисилевич рассказала, что возврат авто "осуществляется безотлагательно после обращения ответственного лица" при условии:

уплаты штрафа;

уплаты стоимости транспортировки (эвакуации);

уплаты (при необходимости) хранения.

"Что предусмотрено КУоАП и постановлением КМУ № 990 от 14 ноября 2018 года", - уточнила специалист.

В случае повреждения авто во время транспортировки или хранения убытки, по словам юриста, возмещаются за счет:

субъекта хозяйствования;

и/или страхового возмещения.

"Учитывая новые тарифы, общая "стоимость" неправильной парковки в Киеве может существенно ударить по кошельку. Поэтому стоит быть внимательными к дорожным знакам и разметке - это сохранит не только средства, но и комфорт движения для всех", - подчеркнула Кисилевич.

Стоимость эвакуации задержанного авто в других городах

По словам Усова, даже после запланированного повышения стоимость транспортировки временно задержанного автомобиля в Киеве будет самой низкой среди крупных городов Украины:

в Днепре она варьируется от 2 110 до 2 410 гривен;

во Львове - от 1 862 до 2 638 гривен.

Уточняется в то же время, что в 2025 году инспекция по парковке города Киева зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения правил остановки, стоянки и парковки.

"В среднем, на каждые 8 автомобилей, в отношении которых принимались меры реагирования, только один подвергался временному задержанию, то есть эвакуации", - добавили в КГГА.

В завершение водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и парковки - чтобы избежать эвакуации автомобилей.