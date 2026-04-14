Неправильне паркування в Києві дорожчає: коли та як змінюється тариф на евакуацію авто

11:20 14.04.2026 Вт
6 хв
Ціни у столиці піднімають приватні підприємці-оператори евакуації
aimg Ірина Костенко
Евакуація авто в Києві через неправильне паркування дорожчає (фото ілюстративне: freepik.com)

Мінімальний чек за повернення транспортного засобу зі штрафмайданчика в Києві зросте вже найближчим часом.

Докладніше про нові тарифи приватних перевізників, процедуру вилучення авто та перелік витрат, які чекають на водія-порушника, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Дата змін: планується, що нові тарифи почнуть діяти з 15 квітня 2026 року.
  • Нова ціна: мінімальна вартість евакуації становитиме 1 680 гривень.
  • Причина: підвищення цін на пальне та операційні витрати приватних компаній.
  • Нюанс: у майбутньому можуть запровадити диференційовану ціну - залежно від ваги авто.

З якого числа вартість евакуації в Києві змінюється

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), столичні приватні перевізники планують змінити вартість транспортування евакуйованих авто з 15 квітня 2026 року.

Українцям пояснили, що рішення про збільшення вартості своїх послуг ухвалили приватні компанії, які здійснюють транспортування тимчасово затриманих (евакуйованих) транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки в Києві.

Це пов'язано, зокрема, з підвищенням цін (витрат) на пальне.

Зазначається, що зараз послуги з транспортування евакуйованих авто в Києві надають в цілому:

  • 14 приватних компаній;
  • комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР).

Скільки доведеться платити за транспортування авто

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов повідомив, що тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим.

Тобто міська влада його розмір не затверджує. Вартість таких послуг визначають безпосередньо суб'єкти господарювання, які їх надають.

Виходячи з рішення підприємців-операторів евакуації, з 15 квітня мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 гривень.

Крім того, приватні компанії ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації - залежно від ваги транспортного засобу.

Уточнюється, що новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 000 кг (якщо евакуацію виконує Національна поліція України).

Що таке тимчасове затримання транспортного засобу

Адвокат Юлія Кісілевич у коментарі РБК-Україна повідомила, що тимчасове затримання транспортного засобу - "не просто неприємний інцидент, а чітко регламентована законом процедура (передбачена статтею 265-4 КУпАП), яка є крайнім заходом для забезпечення порядку на дорогах".

Отже, з 15 квітня "неправильне паркування у столиці коштуватиме дорожче".

"Приватні перевізники, які співпрацюють із містом, оголосили про зміну тарифів у зв'язку з подорожчанням пального та експлуатаційних витрат", - зауважила спеціаліст.

Як здійснюється затримання авто й чи потрібні свідки

Юрист пояснила, що вищезгадане затримання транспортного засобу:

  • здійснюється інспектором з паркування - шляхом доставки транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою евакуатора;
  • допускається виключно у випадках, прямо передбачених законом.

"Під час затримання обов'язково складається акт огляду та тимчасового затримання, а місце розташування авто фіксується у режимі фотозйомки або відеозапису", - розповіла Кісілевич.

Вона додала, що "у разі такої фіксації присутність понятих не вимагається".

Експерт нагадала також, що інспектор з паркування зобов'язаний:

  • невідкладно повідомити про затримання відповідні підрозділи Національної поліції - із зазначенням номера авто, часу та місця його зберігання;
  • розмістити цю інформацію на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування;
  • повідомити власника або належного користувача за наявними контактними даними.

У КМДА уточнили при цьому, що евакуйовані транспортні засоби транспортують і розміщують на спеціальних майданчиках, які належать Національній поліції України.

В яких саме випадках авто можуть евакуювати

Евакуація можлива, за словами Кісілевич, у разі порушення правил зупинки та стоянки або паркування.

"Якщо авто суттєво перешкоджає дорожньому руху чи створює загрозу безпеці", - додала вона.

Так, тимчасово затримати транспортний засіб можуть, якщо він:

  • припаркований у два і більше рядів;
  • розміщений у заборонених місцях;
  • блокує рух транспорту чи пішоходів;
  • розташований на смузі громадського транспорту або велодоріжці;
  • перешкоджає роботі комунального транспорту;
  • порушує схему паркування.

Тим часом заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень повідомив, що у питанні евакуації "столична інспекція керується принципом пріоритетності випадків" - коли хаотично припарковані автомобілі перешкоджають:

  • виїзду та заїзду з придомових територій;
  • руху аварійного транспорту;
  • руху бригад екстреної медичної допомоги;
  • руху громадського транспорту (зокрема трамваїв і тролейбусів).

Окремі тимчасові затримання транспортних засобів також можуть здійснюватися з міркувань безпеки - під час проведення міжнародних заходів, подій за участю офіційних делегацій, дипломатів і лідерів іноземних держав, а також за ініціативою уповноважених державних органів.

"Евакуація є винятковим заходом, який застосовують передусім тоді, коли порушення створює суттєву перешкоду для руху або безпеки", - наголосили у КМДА.

За яких умов водієві повернуть евакуйоване авто

Кісілевич розповіла, що повернення авто "здійснюється невідкладно після звернення відповідальної особи" за умови:

  • сплати штрафу;
  • сплати вартості транспортування (евакуаці);
  • сплати (за потреби) зберігання.

"Що передбачено КУпАП і постановою КМУ № 990 від 14 листопада 2018 року", - уточнила фахівець.

У разі пошкодження авто під час транспортування або зберігання збитки, за словами юриста, відшкодовуються за рахунок:

  • суб'єкта господарювання;
  • та/або страхового відшкодування.

"Враховуючи нові тарифи, загальна "вартість" неправильного паркування у Києві може суттєво вдарити по гаманцю. Тому варто бути уважними до дорожніх знаків і розмітки - це збереже не лише кошти, а й комфорт руху для всіх", - наголосила Кісілевич.

Вартість евакуації затриманого авто в інших містах

За словами Усова, навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України:

  • у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 гривень;
  • у Львові - від 1 862 до 2 638 гривень.

Уточнюється водночас, що у 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування.

"У середньому, на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один піддавався тимчасовому затриманню, тобто евакуації", - додали у КМДА.

Насамкінець водіїв закликали дотримуватися правил дорожнього руху та паркування - щоб уникати евакуації автомобілів.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
