Неможливість повернення кордонів України до 2014 року не є поступкою Путіну, - Гегсет
Неможливість повернення кордонів України до 2014 року не є поступкою російському диктатору Володимиру Путіну. Це реальність, яку потрібно враховувати під час переговорів.
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає кореспондент РБК-Україна.
Гегсет зазначив, що членство України в НАТО, на його думку, не є реалістичним результатом поточних переговорів. Це було підкреслено в його попередніх зауваженнях, як частина координації переговорного процесу, який очолює американський президент Дональд Трамп.
Він додав, що в переговорах між Трампом, Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським обговорюється все.
Глава Пентагону наголосив, що те, що Трамп вирішить дозволити чи не дозволити, залежить від самого президента. Тому міністр не збирається говорити за нього.
"Що вийде, або що не вийде? Які поступки будуть зроблені або які поступки не будуть зроблені? Я можу дивитися, як наша команда має реалістичний результат. Я думаю, що реалізм є важливою частиною розмови, яка недостатньо існувала в розмовах між друзями. Але просто вказати на реалістичність, начебто кордони не будуть повернуті до того, як би всі хотіли, щоб вони були у 2014 році, не є поступкою Володимиру Путіну", - наголосив він.
Гегсет пояснив, що це визнання реальності жорсткої сили на місцях після значних інвестицій і жертв, спочатку українців, а потім союзників, та усвідомлення того, що домовлена частина буде певним розмежуванням, якого не хоче жодна сторона.
"Але моя робота, як міністра оборони, не полягає в тому, щоб визначати параметри президента Сполучених Штатів, оскільки він веде одні з найскладніших і найрезультативніших переговорів у світі", - підсумував він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні глава Пентагону назвав "єдину людину", здатну посадити Україну та РФ за стіл перемовин.
Водночас зауважимо, що вчора відбулися переговори між Трампом і Путіним. Після цього президент США Трамп провів телефонну розмову з Зеленським.
Під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому Трамп заявив, що повернення України до кордонів 2014 року здається малоймовірним.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, перебуваючи з візитом в Україні, підкреслив, що Трамп має намір якнайшвидше завершити військовий конфлікт. Також було оголошено про майбутню угоду про стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
Тим часом коментуючи недавній дзвінок Трампа Путіну, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про "враження" початку переговорів щодо України.
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