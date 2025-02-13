Неможливість повернення кордонів України до 2014 року не є поступкою Путіну, - Гегсет

Неможливість повернення кордонів України до 2014 року не є поступкою російському диктатору Володимиру Путіну. Це реальність, яку потрібно враховувати під час переговорів.

Гегсет зазначив, що членство України в НАТО, на його думку, не є реалістичним результатом поточних переговорів. Це було підкреслено в його попередніх зауваженнях, як частина координації переговорного процесу, який очолює американський президент Дональд Трамп.

Він додав, що в переговорах між Трампом, Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським обговорюється все.

Глава Пентагону наголосив, що те, що Трамп вирішить дозволити чи не дозволити, залежить від самого президента. Тому міністр не збирається говорити за нього.

"Що вийде, або що не вийде? Які поступки будуть зроблені або які поступки не будуть зроблені? Я можу дивитися, як наша команда має реалістичний результат. Я думаю, що реалізм є важливою частиною розмови, яка недостатньо існувала в розмовах між друзями. Але просто вказати на реалістичність, начебто кордони не будуть повернуті до того, як би всі хотіли, щоб вони були у 2014 році, не є поступкою Володимиру Путіну", - наголосив він.

Гегсет пояснив, що це визнання реальності жорсткої сили на місцях після значних інвестицій і жертв, спочатку українців, а потім союзників, та усвідомлення того, що домовлена частина буде певним розмежуванням, якого не хоче жодна сторона.

"Але моя робота, як міністра оборони, не полягає в тому, щоб визначати параметри президента Сполучених Штатів, оскільки він веде одні з найскладніших і найрезультативніших переговорів у світі", - підсумував він.