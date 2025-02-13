Глава Пентагону назвав "єдину людину", здатну посадити Україну та РФ за стіл перемовин
Президент США Дональд Трамп нібито є єдиною людиною у світі, яка здатна посадити Україну та Російську Федерацію (РФ) за стіл переговорів.
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.
"Як вчора ви бачили, тільки одна людина у світі може посадити сторони за стіл перемовин. Це, звичайно, президент Дональд Трамп. Він вчора говорив з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), із Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). І ми впевненні, що його мета зупинити вбивства і зробити сталий мир на континенті", - заявив Гегсет.
За словами голови Пентагону, сьогодні, під час засідання міністрів оборони країн НАТО, відбудуться "реалістичні й чесні обговорення".
Зокрема додав, що міцний Альянс буде захищати вільний світ і демокритичний світ, а Штати зберігатимуть за собою лідерство.
Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському
12 грудня відбулися переговори між Трампом і Путіним. Після цього президент США провів телефонну розмову з Зеленським.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, Трамп заявив, що повернення України до меж 2014 року нібито виглядає малоймовірним.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, під час візиту до України, наголосив, що Трамп прагне якнайшвидшого завершення військового конфлікту. Крім того, було оголошено про заплановану угоду про стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
Коментуючи вчорашній дзвінок Трампа Путіну, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про "враження" початку переговорів щодо України.
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