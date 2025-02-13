Глава Пентагону назвав "єдину людину", здатну посадити Україну та РФ за стіл перемовин

Президент США Дональд Трамп нібито є єдиною людиною у світі, яка здатна посадити Україну та Російську Федерацію (РФ) за стіл переговорів.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, передає кореспондент РБК-Україна .

"Як вчора ви бачили, тільки одна людина у світі може посадити сторони за стіл перемовин. Це, звичайно, президент Дональд Трамп. Він вчора говорив з Путіним (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.), із Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). І ми впевненні, що його мета зупинити вбивства і зробити сталий мир на континенті", - заявив Гегсет.

За словами голови Пентагону, сьогодні, під час засідання міністрів оборони країн НАТО, відбудуться "реалістичні й чесні обговорення".

Зокрема додав, що міцний Альянс буде захищати вільний світ і демокритичний світ, а Штати зберігатимуть за собою лідерство.