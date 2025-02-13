Невозможность возвращения границ Украины до 2014 года не является уступкой Путину, - Гегсет
Невозможность возвращения границ Украины до 2014 года не является уступкой российскому диктатору Владимиру Путину. Это реальность, которую нужно учитывать во время переговоров.
Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, передает корреспондент РБК-Украина.
Гегсет отметил, что членство Украины в НАТО, по его мнению, не является реалистичным результатом текущих переговоров. Это было подчеркнуто в его предыдущих замечаниях, как часть координации переговорного процесса, который возглавляет американский президент Дональд Трамп.
Он добавил, что в переговорах между Трампом, Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждается все.
Глава Пентагона подчеркнул, что то, что Трамп решит разрешить или не разрешить, зависит от самого президента. Поэтому министр не собирается говорить за него.
"Что получится, или что не получится? Какие уступки будут сделаны или какие уступки не будут сделаны? Я могу смотреть, как наша команда имеет реалистичный результат. Я думаю, что реализм является важной частью разговора, которая недостаточно существовала в разговорах между друзьями. Но просто указать на реалистичность, будто границы не будут возвращены к тому, как бы все хотели, чтобы они были в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину", - подчеркнул он.
Гегсет пояснил, что это признание реальности жесткой силы на местах после значительных инвестиций и жертв, сначала украинцев, а затем союзников, и осознание того, что договоренная часть будет определенным разграничением, которого не хочет ни одна сторона.
"Но моя работа, как министра обороны, не заключается в том, чтобы определять параметры президента Соединенных Штатов, поскольку он ведет одни из самых сложных и самых результативных переговоров в мире", - подытожил он.
Напомним, что ранее сегодня глава Пентагона назвал "единственного человека", способного посадить Украину и РФ за стол переговоров.
В то же время заметим, что вчера состоялись переговоры между Трампом и Путиным. После этого президент США Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
Во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года кажется маловероятным.
Министр финансов США Скотт Бессент, находясь с визитом в Украине, подчеркнул, что Трамп намерен как можно быстрее завершить военный конфликт. Также было объявлено о предстоящем соглашении о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами.
Между тем комментируя недавний звонок Трампа Путину, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "впечатлении" начала переговоров по Украине.
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