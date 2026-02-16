Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобуси

Сьогодні, 16 лютого, "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути в деяких областях. На окремих ділянках можливі затримки, місцями пасажирів замість поїздів перевозитимуть автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 16 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
Далі на північ:
"На Чернігівщині наразі без додаткових обмежень", - повідомили в "Укрзалізниці".
Уточнюється водночас, що там можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку.
"Де контактна мережа постійно страждає від атак БПЛА або ж несприятливої погоди, як сьогодні", - пояснили у прес-службі УЗ.
У Харківській області було відновлено рух "на пошкодженій дільниці в Лозовій".
"Проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами", - наголосили в "Укрзалізниці".
Уточнюється, що гуманітарна місія "Проліска":
"Просимо поставитися до цього процесу з розумінням", - зауважили в УЗ.
Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.
"Запоріжжя. Наші моніторингові групи тримають регіон під посиленим контролем", - повідомили у компанії.
Так, сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра такі поїзди:
Крім того, пара регіональних поїздів курсуватиме:
"Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі", - додали в УЗ.
Насамкінець пасажирів (зокрема у Запорізькій області) попросили орієнтуватись на вказівки:
"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов'язково", - додали в "Укрзалізниці".
У компанії нагадали також, що в застосунку - в розділі "Часті питання" - є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки.
"Нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека - перш за все. Рух триває", - підсумували в УЗ.
