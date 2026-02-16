RU

Общество Образование Деньги Изменения

Непогода и вражеские атаки изменили движение поездов УЗ: где сегодня ограничения и автобусы

Сегодня на движение поездов УЗ влияет не только ситуация с безопасностью, но и погода (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 16 февраля, "Укрзализныця" временно изменила маршруты в некоторых областях. На отдельных участках возможны задержки, местами пассажиров вместо поездов будут перевозить автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)

Сумская и Черниговская области

Согласно оперативной информации компании по состоянию на 16 февраля, в Сумской области региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа.

Дальше на север:

  • либо пригородный поезд;
  • либо автобусы.

"На Черниговщине пока без дополнительных ограничений", - сообщили в "Укрзализныце".

Уточняется в то же время, что там возможны задержки на славутском и нежинском направлении.

"Где контактная сеть постоянно страдает от атак БПЛА или неблагоприятной погоды, как сегодня", - объяснили в пресс-службе УЗ.

Харьковская область

В Харьковской области было восстановлено движение "на поврежденном участке в Лозовой".

"Однако от Лозовой в направлении Краматорска пока просим воспользоваться автобусами", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Уточняется, что гуманитарная миссия "Пролиска":

  • везет бесплатно;
  • обязательно регистрирует своих пассажиров перед посадкой.

"Просим отнестись к этому процессу с пониманием", - отметили в УЗ.

Тем временем на Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

Запорожская область

"Запорожье. Наши мониторинговые группы держат регион под усиленным контролем", - сообщили в компании.

Так, сегодня будут курсировать в/из Днепра такие поезда:

  • №86/85 "Львов - Запорожье - Львов";
  • №5/6 "Ясиня - Запорожье";
  • №39/40 "Солотвино - Запорожье - Солотвино";
  • №731/732 "Киев - Запорожье - Киев";
  • №128/127 "Львов - Запорожье - Львов".

Кроме того, пара региональных поездов будет курсировать:

  • между Запорожьем и Синельниковым;
  • между Синельниковым и Днепром.

"По остальным поездам дальнего следования между Днепром и Запорожьем решение будет приниматься оперативно в зависимости от ситуации "в воздухе", - добавили в УЗ.

О чем просят пассажиров

В завершение пассажиров (в частности в Запорожской области) попросили ориентироваться на указания:

  • поездных бригад;
  • работников вокзалов.

"Важно: мы присылаем оперативные оповещения в приложении УЗ, поэтому активируйте их обязательно", - добавили в "Укрзализныце".

В компании напомнили также, что в приложении - в разделе "Частые вопросы" - есть памятка с алгоритмом действий при угрозе вражеской атаки.

"Пусть это вас не пугает, мы контролируем ситуацию, но пусть будет под рукой. Враг у нас коварный, поэтому безопасность - прежде всего. Движение продолжается", - подытожили в УЗ.

Оперативная информация о движении поездов 16 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали о снежном коллапсе в Киеве - город парализовали пробки, а цены на такси буквально "взлетели".

Кроме того, мы сообщали, как РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

