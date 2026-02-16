Сніговий колапс у Києві: місто паралізували затори, ціни на таксі злетіли (фото)

У Києві вранці 16 лютого сильний снігопад спричинив значні затори та дорожні пригоди, що суттєво ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці.

РБК-Україна розповідає, яка ситуація на дорогах у Києві.

Затори на магістралях і проблеми на підйомах

Найбільші ускладнення руху зафіксовано на основних магістралях, особливо на спусках і підйомах. Зокрема, значні затори утворилися на в’їзді до Києва з боку Житомира.

Складна ситуація також спостерігається на проспекті Степана Бандери, де водії можуть втрачати в заторах до 26 хвилин. У середньому затримка руху становить від 10 до 20 хвилин.

Основними причинами заторів стають дрібні ДТП та великовантажний транспорт, який не може подолати підйоми слизькими дорогами. На тлі транспортного колапсу значно зросли й ціни на послуги таксі.

Обмеження для великовантажного транспорту

Напередодні у поліції повідомили, що через складні погодні умови з 22:00 15 лютого запроваджується обмеження на в’їзд до столиці великовантажного та великогабаритного транспорту.

Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь, не порушувати правила паркування та не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходам радили переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивні елементи.

Комунальники працюють цілодобово

У КМДА повідомили, що вночі дороги столиці очищали 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Особливу увагу приділяли правим смугам, щоб забезпечити рух громадського транспорту.

Також 31 бригада з 216 працівників прибирала тротуари, переходи та зупинки, а в парках і скверах працювали 755 працівників "Зеленбуду" та 67 одиниць техніки.

Роботи з повторної обробки доріг і прибирання снігу тривають.

Прогноз погоди і застереження

За даними синоптиків, у столиці зберігатиметься хмарна погода, місцями можливий невеликий сніг, температура вдень становитиме близько 7-9 градусів морозу. На дорогах очікується ожеледиця та поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Міська влада просить мешканців без потреби не виїжджати на власних авто, бути максимально обережними на дорогах і не залишати транспорт на узбіччях чи тротуарах, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки.