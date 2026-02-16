Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобуси
Сьогодні, 16 лютого, "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути в деяких областях. На окремих ділянках можливі затримки, місцями пасажирів замість поїздів перевозитимуть автобуси.
Сумська і Чернігівська області
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 16 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.
Далі на північ:
- або приміський поїзд;
- або автобуси.
"На Чернігівщині наразі без додаткових обмежень", - повідомили в "Укрзалізниці".
Уточнюється водночас, що там можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку.
"Де контактна мережа постійно страждає від атак БПЛА або ж несприятливої погоди, як сьогодні", - пояснили у прес-службі УЗ.
Харківська область
У Харківській області було відновлено рух "на пошкодженій дільниці в Лозовій".
"Проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами", - наголосили в "Укрзалізниці".
Уточнюється, що гуманітарна місія "Проліска":
- везе безкоштовно;
- обов'язково реєструє своїх пасажирів перед посадкою.
"Просимо поставитися до цього процесу з розумінням", - зауважили в УЗ.
Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.
Запорізька область
"Запоріжжя. Наші моніторингові групи тримають регіон під посиленим контролем", - повідомили у компанії.
Так, сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра такі поїзди:
- №86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";
- №5/6 "Ясіня - Запоріжжя";
- №39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";
- №731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";
- №128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".
Крім того, пара регіональних поїздів курсуватиме:
- між Запоріжжям і Синельниковим;
- між Синельниковим і Дніпром.
"Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі", - додали в УЗ.
Про що просять пасажирів
Насамкінець пасажирів (зокрема у Запорізькій області) попросили орієнтуватись на вказівки:
- поїзних бригад;
- працівників вокзалів.
"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов'язково", - додали в "Укрзалізниці".
У компанії нагадали також, що в застосунку - в розділі "Часті питання" - є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки.
"Нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека - перш за все. Рух триває", - підсумували в УЗ.
Оперативна інформація щодо руху поїздів 16 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
