Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобуси

Сьогодні, 16 лютого, "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути в деяких областях. На окремих ділянках можливі затримки, місцями пасажирів замість поїздів перевозитимуть автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Сумська і Чернігівська області

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 16 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Далі на північ:

або приміський поїзд;

або автобуси.

"На Чернігівщині наразі без додаткових обмежень", - повідомили в "Укрзалізниці".

Уточнюється водночас, що там можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку.

"Де контактна мережа постійно страждає від атак БПЛА або ж несприятливої погоди, як сьогодні", - пояснили у прес-службі УЗ.

Харківська область

У Харківській області було відновлено рух "на пошкодженій дільниці в Лозовій".

"Проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами", - наголосили в "Укрзалізниці".

Уточнюється, що гуманітарна місія "Проліска":

везе безкоштовно;

обов'язково реєструє своїх пасажирів перед посадкою.

"Просимо поставитися до цього процесу з розумінням", - зауважили в УЗ.

Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.

Запорізька область

"Запоріжжя. Наші моніторингові групи тримають регіон під посиленим контролем", - повідомили у компанії.

Так, сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра такі поїзди:

№86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";

№5/6 "Ясіня - Запоріжжя";

№39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";

№731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";

№128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".

Крім того, пара регіональних поїздів курсуватиме:

між Запоріжжям і Синельниковим;

між Синельниковим і Дніпром.

"Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі", - додали в УЗ.

Про що просять пасажирів

Насамкінець пасажирів (зокрема у Запорізькій області) попросили орієнтуватись на вказівки:

поїзних бригад;

працівників вокзалів.

"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов'язково", - додали в "Укрзалізниці".

У компанії нагадали також, що в застосунку - в розділі "Часті питання" - є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки.

"Нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека - перш за все. Рух триває", - підсумували в УЗ.

Оперативна інформація щодо руху поїздів 16 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)