Головна » Життя » Суспільство

Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобуси

Понеділок 16 лютого 2026 10:40
Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобуси Сьогодні на рух поїздів УЗ впливає не лише безпекова ситуація, але й погода (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 16 лютого, "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути в деяких областях. На окремих ділянках можливі затримки, місцями пасажирів замість поїздів перевозитимуть автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

Сумська і Чернігівська області

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 16 лютого, у Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа.

Далі на північ:

  • або приміський поїзд;
  • або автобуси.

"На Чернігівщині наразі без додаткових обмежень", - повідомили в "Укрзалізниці".

Уточнюється водночас, що там можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку.

"Де контактна мережа постійно страждає від атак БПЛА або ж несприятливої погоди, як сьогодні", - пояснили у прес-службі УЗ.

Харківська область

У Харківській області було відновлено рух "на пошкодженій дільниці в Лозовій".

"Проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами", - наголосили в "Укрзалізниці".

Уточнюється, що гуманітарна місія "Проліска":

  • везе безкоштовно;
  • обов'язково реєструє своїх пасажирів перед посадкою.

"Просимо поставитися до цього процесу з розумінням", - зауважили в УЗ.

Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.

Запорізька область

"Запоріжжя. Наші моніторингові групи тримають регіон під посиленим контролем", - повідомили у компанії.

Так, сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра такі поїзди:

  • №86/85 "Львів - Запоріжжя - Львів";
  • №5/6 "Ясіня - Запоріжжя";
  • №39/40 "Солотвино - Запоріжжя - Солотвино";
  • №731/732 "Київ - Запоріжжя - Київ";
  • №128/127 "Львів - Запоріжжя - Львів".

Крім того, пара регіональних поїздів курсуватиме:

  • між Запоріжжям і Синельниковим;
  • між Синельниковим і Дніпром.

"Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі", - додали в УЗ.

Про що просять пасажирів

Насамкінець пасажирів (зокрема у Запорізькій області) попросили орієнтуватись на вказівки:

  • поїзних бригад;
  • працівників вокзалів.

"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов'язково", - додали в "Укрзалізниці".

У компанії нагадали також, що в застосунку - в розділі "Часті питання" - є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки.

"Нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека - перш за все. Рух триває", - підсумували в УЗ.

Негода й ворожі атаки змінили рух поїздів УЗ: де сьогодні обмеження й автобусиОперативна інформація щодо руху поїздів 16 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сніговий колапс у Києві - місто паралізували затори, а ціни на таксі буквально "злетіли".

Крім того, ми повідомляли, як РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

