Переговори у Женеві: ISW пояснив, чого ще крім територій Росія хоче від України
У Росії високопосадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов, який 14 лютого заявив, що Росія "не задовольниться" лише передачею їй Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
За його словами, Москва також прагне зміни влади в Києві та усунення нібито "русофобського" уряду.
В ISW зазначають, що подібні заяви узгоджуються з попередніми сигналами з Кремля. Російські посадовці неодноразово наголошували, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до РФ, що фактично означає вимогу формування проросійського керівництва та реалізації відповідної політики.
У звіті підкреслюється, що російська сторона може використовувати переговори для досягнення стратегічних поступок, які послаблять українську державність і вплив Заходу в регіоні.
Аналітики також зазначають, що у Кремлі неодноразово відкидали суттєві західні гарантії безпеки для України та демонстрували свою відданість досягненню воєнних цілей Росії військовим шляхом, якщо вона не може зробити це дипломатичним шляхом.
Водночас 14 лютого державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо завершення війни "звузилися" до найскладніших питань.
За його словами, Вашингтон поки не впевнений, чи справді Росія налаштована припинити війну, а також не розуміє, на яких саме умовах Москва готова піти на мир і чи можна знайти формулу, прийнятну і для Києва, і для Кремля.
Переговори у Женеві: що відомо про новий раунд
Наступний раунд переговорів за участі США, України та Росії відбудеться 17-18 лютого у Женеві.
Спочатку про це повідомили у Кремлі, згодом інформацію підтвердив радник президента України Дмитро Литвин.
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх перемовин українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я.
15 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про консультації напередодні зустрічі у Женеві з представниками команди президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Українська делегація вже вирушила до Швейцарії.
У Женеві Україну представлятиме фактично той самий склад делегації, що й під час попередніх переговорів в Абу-Дабі. До неї знову увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов.
До складу російської делегації увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, участь у переговорах братиме заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.