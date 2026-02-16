Переговори у Женеві: ISW пояснив, чого ще крім територій Росія хоче від України

У Росії високопосадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов, який 14 лютого заявив, що Росія "не задовольниться" лише передачею їй Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, Москва також прагне зміни влади в Києві та усунення нібито "русофобського" уряду.

В ISW зазначають, що подібні заяви узгоджуються з попередніми сигналами з Кремля. Російські посадовці неодноразово наголошували, що повоєнна Україна має бути "дружньою" до РФ, що фактично означає вимогу формування проросійського керівництва та реалізації відповідної політики.

У звіті підкреслюється, що російська сторона може використовувати переговори для досягнення стратегічних поступок, які послаблять українську державність і вплив Заходу в регіоні.

Аналітики також зазначають, що у Кремлі неодноразово відкидали суттєві західні гарантії безпеки для України та демонстрували свою відданість досягненню воєнних цілей Росії військовим шляхом, якщо вона не може зробити це дипломатичним шляхом.

Водночас 14 лютого державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо завершення війни "звузилися" до найскладніших питань.

За його словами, Вашингтон поки не впевнений, чи справді Росія налаштована припинити війну, а також не розуміє, на яких саме умовах Москва готова піти на мир і чи можна знайти формулу, прийнятну і для Києва, і для Кремля.