Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео)

Якою була погода на високогір'ї сьогодні зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 8:20 28 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря - 5 градусів морозу.

Видимість при цьому зберігалась низькою - до 50 метрів.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Згодом про ситуацію на високогір'ї Карпат розповіли також у ДСНС України.

Мешканцям і гостям регіону пояснили, що там спостерігається суттєве погіршення погодних умов.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Як зміниться погода в горах і що радять рятувальники

У ДСНС повідомили, що в горах очікується подальше погіршення погодних умов:

у середу, 29 жовтня;

у четвер, 30 жовтня.

Йдеться про те, що швидкість поривів вітру сягатиме 17-22 м/с.

"Оголошено І рівень небезпечності (жовтий)", - наголосили рятувальники.

Отже, кожному, хто планує похід у гори, радять бути максимально обережним.

"Сильний вітер створює підвищений ризик падіння дерев, погіршує видимість і значно ускладнює пересування гірськими маршрутами", - нагадали туристам.

Крім того, у ДСНС порадили обов'язково:

стежити за прогнозом погоди;

встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах".

"Ваша безпека - у ваших руках! Не нехтуйте попередженнями", - підсумували у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Попередження ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)