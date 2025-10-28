Небезпечно для життя: рятувальники показали, що коїться з погодою в Карпатах (відео)

Сьогодні вночі та зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною й хмарною, із низькою видимістю й відчутним вітром. Оскільки синоптики прогнозують подальше погіршення погодних умов у горах, рятувальники просять туристів дотримуватись елементарних правил безпеки, які можуть вберегти життя.
Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї Карпат і поради спеціалістів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 8:20 28 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 13-15 м/с. Температура повітря - 5 градусів морозу.
Видимість при цьому зберігалась низькою - до 50 метрів.
Згодом про ситуацію на високогір'ї Карпат розповіли також у ДСНС України.
Мешканцям і гостям регіону пояснили, що там спостерігається суттєве погіршення погодних умов.
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
У ДСНС повідомили, що в горах очікується подальше погіршення погодних умов:
Йдеться про те, що швидкість поривів вітру сягатиме 17-22 м/с.
"Оголошено І рівень небезпечності (жовтий)", - наголосили рятувальники.
Отже, кожному, хто планує похід у гори, радять бути максимально обережним.
"Сильний вітер створює підвищений ризик падіння дерев, погіршує видимість і значно ускладнює пересування гірськими маршрутами", - нагадали туристам.
Крім того, у ДСНС порадили обов'язково:
"Ваша безпека - у ваших руках! Не нехтуйте попередженнями", - підсумували у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
