Дощ, мокрий сніг і пориви вітру: які області України накриє завтра негода
Погода в Україні завтра - впродовж доби 29 жовтня - очікується хмарною, з проясненнями. Опади ймовірні у багатьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де завтра ймовірні дощі та мокрий сніг
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 29 жовтня, погода в Україні в середу буде хмарною, з проясненнями.
Невеликий дощ ймовірний в цілому по Україні (крім більшості південних областей).
Тим часом вночі може бути помірний дощ на Закарпатті.
У Карпатах:
- вночі - помірні опади, переважно у вигляді снігу;
- вдень - невеликий мокрий сніг та дощ.
В яких областях чекати поривів вітру
В цілому вітер в Україні завтра очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Пориви вітру - до 15-20 м/с - можливі місцями вдень:
- у західних областях;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області.
Тим часом у Карпатах пориви вітру можуть сягати 17-22 м/с.
Якою може бути температура повітря
За інформацією синоптиків, температура повітря вночі прогнозується така:
- по Україні - від 2 до 7 градусів тепла;
- у Карпатах - від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.
Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
- по Україні - до 8-13 градусів тепла;
- у Карпатах - до 1-6 градусів за Цельсієм;
- на Закарпатті та півдні країни - до 16°C.
Прогноз погоди на 29 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою в Києві та області
По території Київської області та у столиці погода завтра буде також хмарною, з проясненнями. Ймовірний невеликий дощ.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
- по області - 2-7°C;
- у Києві - 4-6°C.
Температура повітря вдень:
- по області - 8-13°C;
- у Києві - 10-12°C.
Прогноз погоди на завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
