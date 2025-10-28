Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео)

Какой была погода на высокогорье сегодня утром

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8:20 28 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

Ветер - юго-западный, со скоростью 13-15 м/с. Температура воздуха - 5 градусов мороза.

Видимость при этом сохранялась низкой - до 50 метров.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Позже о ситуации на высокогорье Карпат рассказали также в ГСЧС Украины.

Жителям и гостям региона объяснили, что там наблюдается существенное ухудшение погодных условий.

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как изменится погода в горах и что советуют спасатели

В ГСЧС сообщили, что в горах ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий:

в среду, 29 октября;

в четверг, 30 октября.

Речь идет о том, что скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.

"Объявлен І уровень опасности (желтый)", - подчеркнули спасатели.

Следовательно, каждому, кто планирует поход в горы, советуют быть максимально осторожным.

"Сильный ветер создает повышенный риск падения деревьев, ухудшает видимость и значительно усложняет передвижение по горным маршрутам", - напомнили туристам.

Кроме того, в ГСЧС посоветовали обязательно:

следить за прогнозом погоды;

установить мобильное приложение "Порятунок у горах".

"Ваша безопасность - в ваших руках! Не пренебрегайте предупреждениями", - подытожили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждение ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)