Опасно для жизни: спасатели показали, что творится с погодой в Карпатах (видео)

Сегодня ночью и утром погода на высокогорье Карпат была морозной и облачной, с низкой видимостью и ощутимым ветром. Поскольку синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в горах, спасатели просят туристов соблюдать элементарные правила безопасности, которые могут уберечь жизнь.
Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье Карпат и советах специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8:20 28 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.
Ветер - юго-западный, со скоростью 13-15 м/с. Температура воздуха - 5 градусов мороза.
Видимость при этом сохранялась низкой - до 50 метров.
Позже о ситуации на высокогорье Карпат рассказали также в ГСЧС Украины.
Жителям и гостям региона объяснили, что там наблюдается существенное ухудшение погодных условий.
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
В ГСЧС сообщили, что в горах ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий:
Речь идет о том, что скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.
"Объявлен І уровень опасности (желтый)", - подчеркнули спасатели.
Следовательно, каждому, кто планирует поход в горы, советуют быть максимально осторожным.
"Сильный ветер создает повышенный риск падения деревьев, ухудшает видимость и значительно усложняет передвижение по горным маршрутам", - напомнили туристам.
Кроме того, в ГСЧС посоветовали обязательно:
"Ваша безопасность - в ваших руках! Не пренебрегайте предупреждениями", - подытожили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
