Перший рівень небезпеки: коли Карпати накриє негода й що радять рятувальники

Синоптики попередили мешканців Карпат і туристів, які планують похід у гори, про небезпечну погоду найближчими днями. Тим часом рятувальники порадили, як не ризикувати життям під час негоди.

Докладніше про негоду в горах і поради рятувальників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому погода в Карпатах буде небезпечною

Згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 28-30 жовтня у Карпатах очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про сильні пориви вітру - швидкістю до 17-22 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують в Івано-Франківській області

В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології повідомили тим часом, що на погоду Прикарпаття впродовж поточного тижня буде впливати циклон.

Так, впродовж вівторка, 28 жовтня по області очікується невеликий дощ, у горах - з мокрим снігом.

У середу, 29 жовтня, вночі - невеликий дощ (в горах - із мокрим снігом), вдень - без опадів.

Впродовж четверга (30 жовтня) та п'ятниці (31 жовтня) погода очікується без опадів.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень - місцями пориви 15-20 м/с", - додали в облцентрі з гідрометеорології.

При цьому температура повітря вночі в Івано-Франківській області прогнозується близько 1-6°C із подальшим підвищенням до 3-8°C.

Вдень стовпчики термометрів впродовж тижня можуть піднятись від 7-12°C до 20°C.

Насамкінець на високогір'ї температура повітря очікується:

вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (із подальшим потеплінням до 1-6°C);

вдень - від 5 до 10 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в регіоні (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Що радять мешканцям гір і туристам рятувальники

Дещо згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з огляду на попередження УкрГМЦ, порадили громадянам бути обережними та берегти себе.

Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій під час перебування в горах, людям радять:

уникати виходу на високогір'я;

дотримуватись правил безпеки;

стежити за прогнозом погоди.

Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)