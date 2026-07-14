Небезпечний контент у мережі: чи підтримують українці видалення "по-європейськи"

Українці дедалі частіше стикаються з небезпечним контентом у мережі. При цьому у питанні боротьби з ним висувають чітку вимогу: видалення інформації не повинне перетворитись на цезруру чи обмеження прав і свобод.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати всеукраїнського опитування Active Group "Незаконний контент в Інтернеті: сприйняття загроз та підтримка регулювання".
Головне:
Соціологічне дослідження компанії Active Group було проведене в липні 2026 року за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology".
Його результати свідчать про те, що більшість українців не почуваються захищеними від небезпечного контенту в мережі.
Так, найчастіше за останній рік українці натрапляли в інтернеті на дезінформацію - 58,0%.
Дещо менша кількість респондентів стикалися:
При цьому зовсім не стикалися з подібним контентом 23,4% - що помітно менше, ніж у травні (14,9%).
Щодо відчуття безпеки, то захищеними від небезпечного або терористичного контенту в мережі почуваються 37,7% опитаних:
Тим часом протилежної думки дотримуються 53,9%:
Ще 8,4% не змогли визначитися з відповіддю на це питання.
Варто зазначити також, що порівняно з травнем відчуття захищеності - дещо зросло (34,5%), а частка незахищених - зменшилася (56,6%).
Результати дослідження свідчать про те, що визначення та видалення терористичного чи незаконного контенту українці найчастіше довірили б спецслужбам.
На Службу безпеки України (СБУ) вказали 39,7% респондентів (хоча в травні цей показник сягав 44,3%).
Далі йдуть:
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, довіряють 14,8%, українським громадським організаціям - 14,2%, громадськості та іншим формуванням - 13,7%, онлайн-платформам - також 13,7%.
Крім того, Нацраду з питань телебачення та радіомовлення обрали 11,8%, а українські суди - 8,4%.
"Прикметно, що зросли обидва показники невизначеності: 20,9% не змогли відповісти, а 18,4% не довіряють жодній із перелічених інституцій - у травні таких було 9,8%", - зауважили в Active Group.
За даними опитування, серед ризиків подібного регулювання людей найбільше турбують:
Про помилкове видалення контенту згадали 32,2% респондентів, а про можливість тиску на опозицію - 30,4%.
Важко відповісти було 15,4% респондентів. Ще 5,4% назвали інші варіанти.
У виборі між свободою та безпекою українці залишаються розділеними майже навпіл.
Максимальну свободу обирають 20,6%, а більше свободи - 27,4%.
Тобто сукупно на боці свободи - 48,0% опитаних.
Тим часом більше безпеки хочуть 27,2%, а максимальну безпеку - 13,3%.
Разом - 40,5% опитаних українців.
Не визначилися щодо цього питання 11,5% респондентів.
Правила видалення контенту, які відповідають європейським стандартам, підтримали б 24,2% опитаних.
Ще 31,9% опитаних українців відповіли "швидше так".
Тим часом проти цього виступають 27,2% респондентів:
Не визначилися 16,7%.
"Сумарна підтримка знизилася з 67,2% у травні до 56,1%, тоді як частка противників за цей час зросла з 16,6% до 27,2%", - констатували в Active Group.
Директор компанії Active Group Олександр Позній зауважив, що українці сьогодні "фактично говорять державі: ми готові до більш жорсткої боротьби з небезпечним контентом, але не ціною власних прав і свобод".
"Це дуже важливий сигнал для законодавців. Дослідження показує, що суспільство підтримує європейський підхід до регулювання цифрового середовища, однак очікує максимальної прозорості рішень і незалежного контролю за їх виконанням", - пояснив фахівець.
Отже, за його словами, "лише за таких умов механізми боротьби з незаконним чи терористичним контентом матимуть достатній рівень суспільної довіри".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ЄС визнав алгоритми соцмереж загрозою для дітей.
Крім того, ми пояснювали, як в Україні змінюють правила для домашнього інтернету.
Читайте також, як РФ створила ШІ-фейк про "розгром" Збройних сил України під Лиманом.