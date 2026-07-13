ЄС визнав алгоритми соцмереж загрозою для дітей: що зміниться

Європейський Союз готує офіційне законодавство для обмеження доступу дітей до соцмереж. Причина - загрози для їхнього ментального здоров'я та маніпуляції з боку алгоритмів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Віковий ценз та батьківський контроль

Головна концепція майбутнього законопроєкту базується на впровадженні поетапного доступу користувачів до цифрових платформ.

Згідно з планом, діти віком до 13 років зможуть легально заходити у соціальні мережі виключно в присутності дорослих - батьків або офіційних опікунів.

Для підлітків рівень свободи дій на платформах прямо залежатиме від того, наскільки ефективно технологічні компанії захищають свій продукт від потенційно шкідливого контенту та кібербулінгу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла регулювання цифрового простору із "загальноприйнятими нормами реального світу".

Вона наголосила, що суспільство не дозволяє дітям сідати за кермо автомобіля без посвідчення водія або купувати алкоголь до досягнення повноліття, тому аналогічні чіткі вікові рамки мають діяти і для соціальних мереж.

Брюссель прагне насамперед захистити дітей від деструктивного впливу рекомендаційних алгоритмів, даючи їм можливість сформувати власну особистість у реальному житті.

Глобальний тренд та санкції проти Big Tech

Своїм рішенням Європейський Союз приєднується до масштабного світового руху. Раніше жорсткі ліміти для підлітків запровадила Австралія, а Велика Британія та низка інших держав наразі доопрацьовують власні пакети обмежень.

В ЄС такі країни, як Франція, Португалія, Данія, Греція, Польща, Австрія, Ірландія та Нідерланди, вже розглядають можливість локальних заборон. Це посилює тиск на європейське керівництво з вимогою очолити процес і створити єдиний уніфікований стандарт для всіх двадцяти семи країн-членів блоку.

Паралельно з підготовкою закону посилюється судовий тиск на технологічних гігантів:

Американський суд присяжних цьогоріч зобов'язав корпорації Meta та Google виплатити компенсацію дівчині, чиє ментальне здоров'я постраждало через залежність від застосунків.

Європейська комісія офіційно розширила розслідування проти компанії Meta через використання специфічних елементів дизайну інтерфейсу, які штучно викликають звикання у дітей.

У разі доведення провини Big Tech-компаніям загрожують мільярдні штрафи, оскільки європейські регулятори тепер вимагають, щоб саме розробники доводили безпечність своїх платформ для дитячої аудиторії, а не перекладали цю відповідальність на батьків.

Для практичної реалізації майбутніх правил в ЄС діє спеціальний додаток для верифікації віку, який дозволить сервісам надійно перевіряти дані користувачів без ризику витоку їхньої конфіденційної інформації.