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Росія зробила ШІ-фейк про "розгром" ЗСУ під Лиманом

15:54 01.07.2026 Ср
2 хв
У мережі розкрили чергову інформаційну атаку РФ
aimg Сергій Козачук
Росія зробила ШІ-фейк про "розгром" ЗСУ під Лиманом Фото: РФ ширить фейки про ЗСУ (Getty Images)
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Російська пропаганда запустила фейк про нібито розгром підрозділів ТрО на Лиманському напрямку. У підробленому відео використали штучно згенерований голос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі ворожого вкиду

За інформацією ЦПД, в мережі почало ширитися відео, в якому чоловік у формі представлений як військовослужбовець 120-ї окремої бригади ТрО. Він розповідає про нібито "повний розгром" українських підрозділів.

На записі "спікер" також стверджує, що військове командування буцімто втекло, залишивши особовий склад напризволяще.

Аналіз цього відео довів, що обличчя автора змінили за допомогою технології deepfake, а його голос є повністю роботизованим та штучно згенерованим.

Першоджерелом вкиду став новостворений акаунт, який нещодавно поширював інший фейк про нібито колапс логістики у 57-й ОМПБр.

Цю дезінформацію згодом швидко підхопила російська пропаганда.

Росія зробила ШІ-фейк про &quot;розгром&quot; ЗСУ під ЛиманомФото: РФ ширить фейки про ЗСУ (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Яка мета операції ворога

Організатори цієї кампанії намагаються посіяти паніку в українському суспільстві. Ворог навмисно створює ілюзію обвалу фронту, маскуючи це під "звернення українських солдатів".

"Метою таких системних інформаційних операцій є деморалізація українського суспільства та підрив довіри до командування Сил оборони", - наголошують у ЦПД.

Російські ІПСО та дезінформація

Російська пропаганда регулярно вдається до створення вигаданих приводів та розповсюдження фейків для інформаційного тиску.

Зокрема, у травні російські джерела активно тиражували дезінформацію про нібито втрату Україною контролю над прикордонням. Тоді Росія заявила про нібито "захоплення Рясного" на Сумщині, проте українські військові чітко пояснили, що відбувається насправді, спростувавши фейк про розгром та просування ворога.

Окрім вигадок про "успіхи" на полі бою, Кремль організовує масштабні міжнародні провокації. Так, Генштаб відповів на вкид про нібито "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області, назвавши заяви РФ спробою штучно втягнути Білорусь у війну.

Паралельно з цим загарбники тиснуть на цивільне населення в окупації. Раніше стало відомо, як РФ перетворила "останні дзвоники" на пастку для випускників в окупації.

Водночас Сили оборони продовжують діяти на випередження - зокрема, для захисту південних регіонів навколо Одеси будують кругову оборону, мету якої раніше детально пояснили військові.

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