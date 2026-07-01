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"Батько інтернету" попередив про головну загрозу ШІ: що він мав на увазі

11:13 01.07.2026 Ср
3 хв
Один із ключових архітекторів мережевих протоколів завершує 20-річну кар'єру
aimg Ольга Завада
"Батько інтернету" попередив про головну загрозу ШІ: що він мав на увазі Один із розробників інтернету залишає Google (фото: wikimedia commons)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Один із головних творців сучасного інтернету, 83-річний Вінтон Серф, офіційно йде у відставку. Наступного тижня він залишить посаду віцепрезидента та головного інтернет-євангеліста Google, яку обіймав понад два десятиліття.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Спадщина легенди: від перших кодів 1970-х до Google

Вінтон Серф спільно з Робертом Каном вважається головним архітектором сучасного цифрового простору.

Саме вони у 1970-х роках розробили та популяризували набір мережевих протоколів TCP/IP - базові правила, які дозволили абсолютно різним комп'ютерним мережам "спілкуватися" між собою та обмінюватися даними.

За цей фундаментальний внесок науковець отримав найпрестижніші світові нагороди:

  • Премію Тюрінга (аналог Нобелівської премії у галузі комп'ютерних наук);
  • Президентську медаль Свободи - одну з найвищих цивільних нагород США;
  • Численні почесні докторські ступені провідних університетів світу.

З 2005 року Серф працював у Google, де відповідав за глобальну політику розвитку мережі, просування відкритих інтернет-стандартів і забезпечення глобального доступу до технологій.

Колеги згадують його не лише як геніального вченого, а й як "найелегантнішого комп'ютерного спеціаліста в історії".

Читайте більше: Google хоче перевіряти користувачів через камеру: ШІ-капчу вже зламали

Пророцтво для епохи ШІ: чому мова роботів "лякає" вченого

Під час свого прощального виступу Вінтон Серф зосередився на проблемах централізації сучасних великих мовних ШІ-моделей в руках кількох технологічних гігантів. Науковець вважає, що це суперечить початковій децентралізованій природі інтернету.

На думку вченого, наступний етап еволюції ІТ - поява автономних ШІ-агентів, які взаємодіятимуть та координуватимуть дії між собою без участі людини - змусить індустрію повернутися до суворих єдиних стандартів.

Серф категорично заперечив думку інших аналітиків про те, що роботам для комунікації буде достатньо звичайної людської мови (наприклад, англійської):

"Я не думаю, що англійська мова буде найкращим вибором. У ній є гнучкість, але є й двозначність. Для взаємодії між ШІ-агентами критично важливою буде абсолютна точність. Робот повинен бути на 100% упевнений, що інший робот чітко зрозумів умови, про які вони щойно домовилися", - зауважив Серф.

Легендарний розробник порівняв спроби ШІ спілкуватися звичайною мовою із дитячою грою у "зіпсований телефон", де кожне наступне переказування спотворює інформацію:

"Коли ви щось шепотіли на вухо першому учаснику, на десятому повідомленні змінювалося до невпізнаваності. Уявіть собі групу автономних ШІ-агентів, які спілкуються між собою природною мовою та укладають угоди - знаєте, це насправді звучить доволі страшно", - зазначив вчений.

На думку Серфа, компанії, які першими розроблять і впровадять формальні, високоточні протоколи сумісності для ШІ, отримають колосальний вплив на всю майбутню світову цифрову економіку, повторивши успіх перших творців інтернет-інфраструктури.

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