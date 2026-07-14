Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление "по-европейски"

Украинцы все чаще сталкиваются с опасным контентом в сети. При этом в вопросе борьбы с ним выдвигают четкое требование: удаление информации не должно превратиться в цензуру или ограничение прав и свобод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского опроса Active Group "Незаконный контент в Интернете: восприятие угроз и поддержка регулирования".
Главное:
Социологическое исследование компании Active Group было проведено в июле 2026 года с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".
Его результаты свидетельствуют о том, что большинство украинцев не чувствуют себя защищенными от опасного контента в сети.
Так, чаще всего за последний год украинцы наталкивались в интернете на дезинформацию - 58,0%.
Несколько меньшее количество респондентов сталкивались:
При этом совсем не сталкивались с подобным контентом 23,4% - что заметно меньше, чем в мае (14,9%).
Что касается ощущения безопасности, то защищенными от опасного или террористического контента в сети чувствуют себя 37,7% опрошенных:
Между тем противоположного мнения придерживаются 53,9%:
Еще 8,4% затруднились определиться с ответом на этот вопрос.
Следует отметить также, что по сравнению с маем ощущение защищенности несколько возросло (34,5%), а доля незащищенных уменьшилась (56,6%).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что определение и удаление террористического или незаконного контента украинцы чаще всего доверили бы спецслужбам.
На Службу безопасности Украины (СБУ) указали 39,7% респондентов (хотя в мае этот показатель достигал 44,3%).
Дальше идут:
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, доверяют 14,8%, украинским общественным организациям - 14,2%, общественности и другим формированиям - 13,7%, онлайн-платформам - также 13,7%.
Кроме того, Нацсовет по телевидению и радиовещанию выбрали 11,8%, а украинские суды - 8,4%.
"Примечательно, что выросли оба показателя неопределенности: 20,9% затруднились ответить, а 18,4% не доверяют ни одному из перечисленных институций - в мае таких было 9,8%", - отметили в Active Group.
По данным опроса, среди рисков подобного регулирования людей больше всего беспокоят:
Об ошибочном удалении контента упомянули 32,2% респондентов, а о возможности давления на оппозицию - 30,4%.
Затруднились ответить 15,4% респондентов. Еще 5,4% назвали другие варианты.
В выборе между свободой и безопасностью украинцы остаются разделенными почти пополам.
Максимальную свободу выбирают 20,6%, а больше свободы - 27,4%.
То есть совокупно на стороне свободы - 48,0% опрошенных.
Между тем, больше безопасности хотят 27,2%, а максимальную безопасность - 13,3%.
Вместе - 40,5% опрошенных украинцев.
Не определились насчет этого вопроса 11,5% респондентов.
Правила удаления контента, которые отвечают европейским стандартам, поддержали бы 24,2% опрошенных.
Еще 31,9% опрошенных украинцев ответили "скорее да".
Тем временем против этого выступают 27,2% респондентов:
Не определились 16,7%.
"Суммарная поддержка снизилась с 67,2% в мае до 56,1%, в то время как доля противников за это время выросла с 16,6% до 27,2%", - констатировали в Active Group.
Директор компании Active Group Александр Позний отметил, что украинцы сегодня "фактически говорят государству: мы готовы к более жесткой борьбе с опасным контентом, но не ценой собственных прав и свобод".
"Это очень важный сигнал для законодателей. Исследование показывает, что общество поддерживает европейский подход к регулированию цифровой среды, однако ожидает максимальной прозрачности решений и независимого контроля над их выполнением", - объяснил специалист.
Следовательно, по его словам, "только в таких условиях механизмы борьбы с незаконным или террористическим контентом будут иметь достаточный уровень общественного доверия".
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