UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)

15:34 08.04.2026 Ср
2 хв
Синоптики попереджають про "жовтий" і навіть "помаранчевий" рівні небезпечності
aimg Ірина Костенко
Вночі Україну "накриють" відчутні заморозки (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попереджають українців про заморозки на ґрунті та у повітрі найближчими днями. Небезпечні явища охоплять більшість областей і можуть зашкодити деяким плодовим деревам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Які заморозки та коли прогнозують на ґрунті

В Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями по всій Україні.

Так, згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхні ґрунту можуть бути:

  • вночі з середи на четвер, 9 квітня;
  • вночі з четверга на п'ятницю, 10 квітня;
  • вночі з п'ятниці на суботу, 11 квітня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.

Де і коли можуть бути заморозки у повітрі

Заморозки 0-3°C у повітрі вночі 9 квітня можуть бути в таких областях:

  • Харківська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Хмельницька;
  • Житомирська;
  • Вінницька.

Заморозки по Україні 9 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом впродовж наступних ночей - 10 та 11 квітня - заморозки 0-3°C у повітрі прогнозують вже для всіх регіонів України без виключення.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили фахівці УкрГМЦ.

Заморозки в Україні 10-11 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде із заморозками у Києві та області

По території міста Києва та Київської області стихійні метеорологічні явища ймовірні:

  • вночі 10 квітня;
  • вночі 11 квітня.

Йдеться про заморозки в повітрі (0-3°C).

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили в УкрГМЦ.

Попередження про стихійні метеорологічні явища 10-11 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що прогнозовані заморозки "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіПогода на деньКліматологМетеоролог