Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)

Синоптики попереджають українців про заморозки на ґрунті та у повітрі найближчими днями. Небезпечні явища охоплять більшість областей і можуть зашкодити деяким плодовим деревам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями по всій Україні.
Так, згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхні ґрунту можуть бути:
"І рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.
Заморозки 0-3°C у повітрі вночі 9 квітня можуть бути в таких областях:
Тим часом впродовж наступних ночей - 10 та 11 квітня - заморозки 0-3°C у повітрі прогнозують вже для всіх регіонів України без виключення.
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили фахівці УкрГМЦ.
По території міста Києва та Київської області стихійні метеорологічні явища ймовірні:
Йдеться про заморозки в повітрі (0-3°C).
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили в УкрГМЦ.
Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що прогнозовані заморозки "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".
