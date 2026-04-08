Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)

15:34 08.04.2026 Ср
2 мин
Синоптики предупреждают о "желтом" и даже "оранжевом" уровнях опасности
aimg Ирина Костенко
Ночью Украину "накроют" ощутимые заморозки (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках на почве и в воздухе в ближайшие дни. Опасные явления охватят большинство областей и могут повредить некоторым плодовым деревьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какие заморозки и когда прогнозируют на почве

В Укргидрометцентре опубликовали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни по всей Украине.

Так, согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхности почвы могут быть:

  • ночью со среды на четверг, 9 апреля;
  • ночью с четверга на пятницу, 10 апреля;
  • ночью с пятницы на субботу, 11 апреля.

"І уровень опасности, желтый", - объяснили украинцам.

Где и когда могут быть заморозки в воздухе

Заморозки 0-3°C в воздухе ночью 9 апреля могут быть в таких областях:

  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Хмельницкая;
  • Житомирская;
  • Винницкая.

Заморозки по Украине 9 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в течение следующих ночей - 10 и 11 апреля - заморозки 0-3°C в воздухе прогнозируют уже для всех регионов Украины без исключения.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Заморозки в Украине 10-11 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с заморозками в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области стихийные метеорологические явления вероятны:

  • ночью 10 апреля;
  • ночью 11 апреля.

Речь идет о заморозках в воздухе (0-3°C).

"II уровень опасности, оранжевый", - уточнили в УкрГМЦ.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях 10-11 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Укргидрометцентре сообщили, что прогнозируемые заморозки "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

