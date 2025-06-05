"Не спасли ні покришки, ні намальовані літаки": Ігнат про провал РФ в захисті авіації
Навіть покришки та намальовані літаки не допомогли російській авіації врятуватись від масштабних втрат внаслідок вдалої операції СБУ.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Я думаю, що тут треба подякувати нашим СБУ і всім, хто долучився до цієї операції. Вся Україна. І не тільки Україна, скажімо так. Тому що безпрецедентна в історії операція була дійсно проведена", - наголосив Ігнат.
Він нагадав, що раніше Україна раділа навіть поодинокому знищенню літаків А-50, чи Ту-22.
"Це було невимовне свято. Та будь-який літак, там Су-34 тощо. А тут власне підтверджене знищення чи пошкодження такої величезної кількості. Звичайно, мають вони ще літаки. Звичайно, є у них ще ракети й загроза нікуди не зникає. Але суттєво арсенал було зменшено цієї техніки, яка є унікальною в своєму роді в світі", - зауважив він.
Покришки не врятували
"Покришки, малюнки на злітних смугах літаків - всі з цього власне вже зробили певні меми. Не знаю, чим воно може допомогти", - зазначив Ігнат.
Він розповів, що, можливо, якоюсь мірою це здатне захистити літак від якихось уламків, щоб зменшити пошкодження.
"Літаки - це не є якісь броньовані цілі. Корпус літака складається з дюралюмінію, він легко прошивається уламками навіть невеликого вибухового пристрою. Тому всі вже з тих покришок посміялися. В тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію. Вони теж вже встигли потролити, що начебто ні покришки не спасли, ні намальовані на злітних смугах силуети літаків", - пояснив речник.
Росіяни "захищали" свої літаки
Зауважимо, що нещодавно РБК-Україна писало, що в Пентагоні висунули свою версію щодо того, для чого росіяни "захищають" літаки та їх малюнки шинами.
Варто зауважити, що таку "технологію захисту" вони використовують не перший рік. Адже ще 2023 року стало відомо, що окупанти почали "захищати" літаки від атак дронів за допомогою автомобільних шин.
Однак, на думку експертів, цей задум від початку був провальним.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, що раніше цього тижня Україна завдала ударів по чотирьох авіабазах на території Росії. Загалом для цієї операції було залучено 117 дронів, запущених із контейнерів, розташованих близько до цілей.
За оцінкою розвідки США, було знищено загалом близько 10 і уражено до 20 бойових літаків.
Як згодом стало відомо СБУ досягла ураження в 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
Зауважимо, що вже підраховано, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.
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