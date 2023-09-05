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Експерти оцінили ефективність ноу-хау РФ щодо захисту авіації шинами, - CNN

Вівторок 05 вересня 2023 19:59
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Експерти оцінили ефективність ноу-хау РФ щодо захисту авіації шинами, - CNN Фото: експерти оцінили ефективність ноу-хау РФ щодо захисту авіації шинами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти вигадали новий спосіб "захисту" своїх літаків від атак дронів за допомогою автомобільних шин. Експерти вважають таке ноу-хау неефективним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією видання, на супутникових знімках аеродрому "Енгельс", що знаходиться в Саратовській області, можна помітити два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на бортах.

Фото: супутникові знімки російських літаків, які "захищені" шинами (edition.cnn.com)

Журналісти уточнюють, що, на думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби.

"Це може зменшити теплову помітність стратегічних авіаційних засобів, розміщених на злітних майданчиках, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами. Хоча це виглядає досить безглуздо, схоже, що вони намагаються зробити все можливе, щоб захистити літаки", - наводить видання слова Франциско Серра-Мартінса з компанії One Way Aerospace, яка виготовляє безпілотники.

Розміщення шин на російських літаках підтвердив СNN і неназваний чиновник НАТО.

"Ми вважаємо, що вона призначена для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект", - розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька днів тому стало відомо, що росіяни почали використовувати автомобільні шини для захисту своєї авіації від дронів.

Вперше таке ноу-хау помітили на аеродромі "Енгельс".

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