Розвідка США оцінила кількість знищених літаків під час операції "Павутина", - Reuters

Американська розвідка дає нижчу цифру знищених російських бомбардувальників під час операції "Павутина", ніж Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, внаслідок ударів було знищено загалом приблизно 10 і уражено до 20 бойових літаків.

Ця цифра приблизно вдвічі менша, ніж оцінка президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що половина з 41 уражених російських літаків були занадто пошкоджені, щоб підлягали ремонту.

Проте офіційні особи США охарактеризували атаку як вкрай значущу.

Операція "Павутина"

Україна завдала ударів по чотирьох авіабазах на території Росії, використовуючи 117 дронів, запущених із контейнерів, розташованих близько до цілей, під час операції під кодовою назвою "Павутина".

СБУ опублікувала кадри, на яких видно, як її безпілотники завдають ударів по російських стратегічних бомбардувальниках і б'ють по антенах куполів двох військових літаків-розвідників А-50, яких у російському парку лише кілька.

Оцінка збитків

СБУ заявила, що збитки, завдані Росії внаслідок операції, склали 7 млрд доларів, а також було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних авіабазах Росії.

Комерційні супутникові знімки, зроблені після атаки, показують, що пошкоджено Ту-95 і Ту-22 Backfires - надзвукові стратегічні бомбардувальники великої дальності, які Росія використовувала для нанесення ракетних ударів по Україні.

Міністерство оборони Росії визнало, що Україна завдала ударів по авіабазах у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Також було заявлено, що в Мурманській та Іркутській областях загорілося кілька літаків.