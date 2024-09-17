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Для чого росіяни "захищають" літаки та їх малюнки шинами: пояснення Пентагону

Вівторок 17 вересня 2024 11:33
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Для чого росіяни "захищають" літаки та їх малюнки шинами: пояснення Пентагону Ілюстративне зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни навмисно чіпляють шина на свої літаки, а також їх малюнки, щоб спробувати обманути "машинний зір". Так чи інакше, це створювало складнощі для деяких моделей нейромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технічного директора Центрального командування Сполучених Штатів Америки (США) Шайлеру Мур, яку цитує TWZ.

За словами Мур, накладання шин на фюзеляж літака, на думку росіян, повинно було завадити "машинному зору" розпізнати ціль. Зокрема в якості протидії ворог також малював літаки, після чого прикривав їх шинами.

Видання додає, що мова йде не скільки про візуальне зображення, скільки про теплові сигнатури цілей. Як приклад, крилаті ракети Storm Shadow використовують тепловізійну головку самонаведення, яка повинна зрівняти зображення з еталонною моделлю цілі.

Defense Express, своєю чергою, пояснює, що якщо нейрона мережа ніколи раніше не зустрічала зображення літака, вона справді може його пропустити. Втім, цілеспрямоване навчання зрештою дозволить їй розпізнавати його.

"Українські дрони точно вміють розпізнавати літаки, які прикриті шинами, бо на тій же авіабазі "Оленья" уразили російські Ту-22М3 повітряним підривом. При цьому на цій авіабазі абсолютно всі Ту-22М3 прикриті", - додає Defense Express.

Що передувало

Ще у вересні 2023 року стало відомо про те, що росіяни на аеродромі "Енгельс" намагаються захистити свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 від дронів за допомогою автомобільних шин.

Пізніше експерти пояснили, що завдяки такому "ноу-хау" окупанти намагаються зменшити теплову помітність стратегічних авіаційних засобів, втім цілі й надалі будуть помітні під інфрачервоними камерами.

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