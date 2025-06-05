"Не спасли ни покрышки, ни нарисованные самолеты": Игнат о провале РФ в защите авиации
Даже покрышки и нарисованные самолеты не помогли российской авиации спастись от масштабных потерь в результате удачной операции СБУ.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Я думаю, что здесь надо поблагодарить наших СБУ и всех, кто присоединился к этой операции. Вся Украина. И не только Украина, скажем так. Потому что беспрецедентная в истории операция была действительно проведена", - подчеркнул Игнат.
Он напомнил, что ранее Украина радовалась даже единичному уничтожению самолетов А-50, или Ту-22.
"Это был неописуемый праздник. Да любой самолет, там Су-34 и тому подобное. А здесь собственно подтвержденное уничтожение или повреждение такого огромного количества. Конечно, имеют они еще самолеты. Конечно, есть у них еще ракеты и угроза никуда не исчезает. Но существенно арсенал был уменьшен этой техники, которая является уникальной в своем роде в мире", - отметил он.
Покрышки не спасли
"Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов - все из этого собственно уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь", - отметил Игнат.
Он рассказал, что, возможно, в какой-то степени это способно защитить самолет от каких-то обломков, чтобы уменьшить повреждения.
"Самолеты - это не какие-то бронированные цели. Корпус самолета состоит из дюралюминия, он легко прошивается обломками даже небольшого взрывного устройства. Поэтому все уже с тех покрышек посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут об авиации. Они тоже уже успели потроллить, что вроде бы ни покрышки не спасли, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов", - пояснил спикер.
Россияне "защищали" свои самолеты
Заметим, что недавно РБК-Украина писало, что в Пентагоне выдвинули свою версию относительно того, для чего россияне "защищают" самолеты и их рисунки шинами.
Стоит заметить, что такую "технологию защиты" они используют не первый год. Ведь еще в 2023 году стало известно, что оккупанты начали "защищать" самолеты от атак дронов с помощью автомобильных шин.
Однако, по мнению экспертов, этот замысел изначально был провальным.
Операция "Паутина"
Напомним, что ранее на этой неделе Украина нанесла удары по четырем авиабазам на территории России. Всего для этой операции было привлечено 117 дронов, запущенных из контейнеров, расположенных близко к целям.
По оценке разведки США, было уничтожено всего около 10 и поражено до 20 боевых самолетов.
Как впоследствии стало известно СБУ достигла поражения в 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
Заметим, что уже подсчитано, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
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