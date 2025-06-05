"Не спасли ни покрышки, ни нарисованные самолеты": Игнат о провале РФ в защите авиации

Даже покрышки и нарисованные самолеты не помогли российской авиации спастись от масштабных потерь в результате удачной операции СБУ.

"Я думаю, что здесь надо поблагодарить наших СБУ и всех, кто присоединился к этой операции. Вся Украина. И не только Украина, скажем так. Потому что беспрецедентная в истории операция была действительно проведена", - подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что ранее Украина радовалась даже единичному уничтожению самолетов А-50, или Ту-22.

"Это был неописуемый праздник. Да любой самолет, там Су-34 и тому подобное. А здесь собственно подтвержденное уничтожение или повреждение такого огромного количества. Конечно, имеют они еще самолеты. Конечно, есть у них еще ракеты и угроза никуда не исчезает. Но существенно арсенал был уменьшен этой техники, которая является уникальной в своем роде в мире", - отметил он.

Покрышки не спасли

"Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов - все из этого собственно уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь", - отметил Игнат.

Он рассказал, что, возможно, в какой-то степени это способно защитить самолет от каких-то обломков, чтобы уменьшить повреждения.

"Самолеты - это не какие-то бронированные цели. Корпус самолета состоит из дюралюминия, он легко прошивается обломками даже небольшого взрывного устройства. Поэтому все уже с тех покрышек посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут об авиации. Они тоже уже успели потроллить, что вроде бы ни покрышки не спасли, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов", - пояснил спикер.