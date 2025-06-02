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На авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок

Понеділок 02 червня 2025 22:58
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На авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок Фото: на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50 (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У результаті операції СБУ "Павутина" на російській авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак далекого радіолокаційного спостереження А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік Geoint, який спеціалізується на аналізі геопросторових даних.

Зазначається, що супутниковий знімок підтверджує знищення щонайменше одного ДРЛВ А-50.

На авіабазі &quot;Іваново&quot; знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок

"Імовірно, супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі "Іваново" (сліди пошкоджень на пероні досі видно)", - йдеться в повідомленні.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року. Дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, СБУ під час операції "Павутина" била по боєздатних російських літаках, третина з яких знищена. Тому масовані ракетні атаки по Україні навряд чи будуть найближчим часом.

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