"Не робить нічого": Рубіо заявив, що підтримка Ірану Кремлем не впливає на операцію США

У відповідь на питання журналіста про те, чи посилилися підтримка Ірану з боку РФ, Рубіо спочатку обурився. Але потім він спромігся пояснити, що насправді відбувається.

"Послухайте, я не буду... дозвольте мені пояснити це так. Росія не робить нічого для Ірану, що хоч якось перешкоджало б чи впливало на нашу операцію або її ефективність. Це найкраще, як я можу це сформулювати", - заявив він.

Підтримка Ірана Росією

Нещодавно Кремль публічно визнав, що Росія не є нейтральною стороною у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін підкреслив, що Кремль підтримує Тегеран.

Іранська влада теж визнала надання військової допомоги з боку Росії. Якщо раніше співпрацю намагалися приховати, зараз у Тегерані підтверджують, що постачання озброєння та спільні оборонні проєкти є частиною стратегічного союзу двох країн.

Дійшло до того, що президент Ірану Масуд Пезешкіан російською мовою демонстративно подякував російському диктатору Володимиру Путіну за "натхнення у війні" зі США.