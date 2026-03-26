Пентагон може віддати "українську" зброю на Близький Схід: WP дізналося про плани США

США розглядають можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, яка призначена для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання зазначає, що таке рішення може бути пов'язане з тим, що Вашингтон витрачає запаси деяких найважливіших боєприпасів у війні на Близькому Сході.

Троє співрозмовників WP розповіли, що зброя, яку США можуть перенаправити, включає ракети-перехоплювачі до систем ППО, замовлені в рамках програми PURL. Ця програма передбачає закупівлю американської зброї для України за кошти інших країн-членів НАТО.

В Пентагоні зазначили, що "забезпечать американські війська, а також війська наших союзників і партнерів усім необхідним для ведення бойових дій і досягнення перемоги", проте не надали будь-яких інших коментарів.

Швидкі витрати боєприпасів США

З початку операції США та Ізраїлю в Ірані європейські столиці занепокоєні тим, що Вашингтон швидко витрачає боєприпаси.

Двоє європейських дипломатів розповіли виданню, що високий темп вогню може затримати замовлення Європи та порушити поставки до України в рамках PURL.

"Вони (США, - ред.) справді швидко витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання щодо того, скільки вони ще будуть постачати в рамках угоди", –- йдеться у заяві одного з дипломатів.

Серед найбільш затребуваних боєприпасів у конфлікті на Близькому Сході - ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot. Вони також є дуже важливими для України, яка стикається з постійними російськими ударами.

Поставки зброї в межах PURL

Джерело, обізнане з внутрішніми розрахунками Пентагону, повідомило, що поставки в межах PURL, ймовірно, триватимуть, але майбутні партії можуть не містити засобів ППО.

"Політична дискусія точиться навколо того, скільки надати Україні. Це справжня дискусія, що триває зараз", - наголосило інше джерело.

Один з американських посадовців заявив, що Пентагон може перенаправити поставки у разі нагальної військової потреби, проте повинен буде повідомити про це законодавців.

Згідно з повідомленням, яке Пентагон надіслав до Конгресу, Міноборони США використало частину коштів PURL на інші потреби, які законодавці планували фінансувати за рахунок американських коштів через USAI.

Водночас залишається незрозумілим, чи Пентагон використовував фінансування PURL на додаток до, чи замість коштів, які вже затверджені для постачання такого озброєння.

Двоє американських посадовців зазначили, що 23 березня Пентагон поінформував Конгрес, що має намір перенаправити близько 750 млн доларів фінансування PURL на поповнення власних запасів, а не на надання допомоги Україні.

Один з посадовців зауважив, що незрозуміло, чи розуміють країни Євросоюзу, які беруть участь в ініціативі, як саме витрачаються ці кошти.