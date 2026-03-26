Зброю для України від США перенаправлять на Близький Схід? Рютте висловився про чутки

16:04 26.03.2026 Чт
2 хв
Генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL
aimg Іван Носальський
Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Україна продовжує отримувати американську зброю, яку європейські партнери купують у рамках програми PURL.

Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на презентації свого звіту за 2025 рік.

Читайте також: Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО

Генсека попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що США нібито можуть відправити призначену для України зброю на Близький Схід.

"Це життєво важливе обладнання поставляється через PURL, тобто це критично важливе для України обладнання зі США, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує надходити в Україну", - відповів Рютте.

Він додав, що з моменту запуску програми PURL минулого літа, в рамках неї Україна отримує близько 75 відсотків усіх ракет для своїх батарей Patriot і 90 відсотків перехоплювачів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

"Так що це важлива програма, яка, повторюся, продовжує діяти", - резюмував він.

Чутки про зброю для України

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на неназвані джерела написало про те, що в Пентагоні розглядають можливість переспрямувати зброю, яка призначена для України, на Близький Схід.

Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які були куплені в рамках програми PURL.

До слова, раніше західні ЗМІ писали про проблеми з ракетами-перехоплювачами до Patriot у країн Близького Сходу.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, країни Перської затоки використали 800 таких ракет тільки за 3 дні.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН