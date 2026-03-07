РФ не є нейтральною: у Путіна заявили про відкриту підтримку Ірану

Росія офіційно підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Про це заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Позиція РФ щодо конфлікту

Андрій Келін підкреслив, що Росія не займає нейтральну позицію у війні з Іраном. За його словами, Москва солідарна з Тегераном і вкрай негативно оцінює дії протилежної сторони.

Дипломат зазначив, що західна логіка, згідно з якою Іран є єдиним винуватцем, є хибною.

"Ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол.

Шляхи вирішення ситуації

На думку російського представника, оптимальним сценарієм розвитку подій має стати негайне припинення бойових дій.

Келін наголосив на необхідності повернення до дипломатичного врегулювання та пошуку мирного рішення через переговори.